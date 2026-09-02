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Bodrum’a demir attı! Dev yatın sahibi de değeri de Fenerbahçe detayı da ayrı olay

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bodrum’a demir attı! Dev yatın sahibi de değeri de Fenerbahçe detayı da ayrı olay

Dünyaca ünlü İngiliz devi Liverpool'un milyarder sahibi John W. Henry’ye ait olan 90 milyon dolar değerindeki ihtişamlı "Elysian" adlı lüks yat, tatil için Bodrum sularına demir atarak adeta gövde gösterisi yaptı. Yatın Türkiye'ye demir attığı bu kritik zamanlama futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ziyaretin arkasındaki olası detaylar merak konusu oldu. İngiliz kulübünün yaklaşık iki ay sonra UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi için İstanbul'da Fenerbahçe'nin konuğu olacak olması, bu lüks seyahati adeta dev maçın erken bir fitili haline getirdi.

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Foto - Bodrum’a demir attı! Dev yatın sahibi de değeri de Fenerbahçe detayı da ayrı olay

Liverpool'un sahibi John W. Henry'ye ait Elysian adlı yatın rotası Türkiye oldu. Yaklaşık 90 milyon dolar değerindeki lüks yat, Bodrum'a demir attı.

#2
Foto - Bodrum’a demir attı! Dev yatın sahibi de değeri de Fenerbahçe detayı da ayrı olay

İhtişamıyla dikkat çeken Elysian'ın değerinin 90 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Liverpool'un sahibi John W. Henry'ye ait olan yatın Bodrum'a gelişi, İngiliz ekibinin Türkiye'de oynayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir ayrıntıyı da beraberinde getirdi.

#3
Foto - Bodrum’a demir attı! Dev yatın sahibi de değeri de Fenerbahçe detayı da ayrı olay

Liverpool, yaklaşık iki ay sonra bu kez futbol için Türkiye'ye gelecek. İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Dev karşılaşma Kadıköy'de oynanacak.

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Foto - Bodrum’a demir attı! Dev yatın sahibi de değeri de Fenerbahçe detayı da ayrı olay

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