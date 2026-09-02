Bodrum’a demir attı! Dev yatın sahibi de değeri de Fenerbahçe detayı da ayrı olay

Dünyaca ünlü İngiliz devi Liverpool'un milyarder sahibi John W. Henry’ye ait olan 90 milyon dolar değerindeki ihtişamlı "Elysian" adlı lüks yat, tatil için Bodrum sularına demir atarak adeta gövde gösterisi yaptı. Yatın Türkiye'ye demir attığı bu kritik zamanlama futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ziyaretin arkasındaki olası detaylar merak konusu oldu. İngiliz kulübünün yaklaşık iki ay sonra UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi için İstanbul'da Fenerbahçe'nin konuğu olacak olması, bu lüks seyahati adeta dev maçın erken bir fitili haline getirdi.