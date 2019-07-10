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İsmail Bulut, Erbaaspor’da

Kayseri futbolcu İsmail Bulut, 2019-2020 sezonunda TFF 3.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:02
İsmail Bulut, Erbaaspor’da

Kayseri futbolcu İsmail Bulut, 2019-2020 sezonunda TFF 3.Lig ekiplerinden Tokat Erbaaspor’a transfer oldu.


TFF 3.Lig ekiplerinden Tokat Erbaaspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-Beyazlı takım Kayseri Erciyesspor alt yapısında yetişen ve birçok takımın formasını başarılı ile giyen kanat oyuncusu İsmail Bulut’u kadrosuna kattı. Geçen sezon Adıyaman 1954 Spor’da forma giyen Kayserili futbolcu İsmail Bulut, yeni sezonda Erbaaspor forması giyecek. Futbola 2002 yılında Kayseri Erciyesspor alt yapısında başlayan İsmail Bulut, Karsspor, Yozgat 1959 Spor, Kayseri Şekerspor, Sandıklıspor, Sivas Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, Osmaniye Futbol Kulübü, veAdıyaman 1954 Spor formaları giydi.1991 doğumlu tecrübeli kanat oyuncusu İsmail Bulut, kariyeri boyunca Türkiye Kupası 6 maç 1 gol, TFF 1.Lig 8 maç, TFF 2.Lig 23 maç, TFF 3.Lig 142 maç 17 gol, U21 Ligi 41 maç 17 gol, DSGL Türkiye Şampiyonası 3 maç, DSGL 28 maç 30 gol, ve Bölgesel Gençlik Geliştirme U18 Türkiye Finalleri 2 maç 1 gol kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:02
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