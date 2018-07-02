İsmail başkan ihracatçıya yön verecek

İhracatçı ailesinin gönül ve inanç birliği içinde olduğunu söyleyen İsmail Gülle’nin yapacağı ilk icraatları arasında mal ve hizmet üretenin maliyetini düşürecek formülleri uygulamaya koymak var. Birleştirici ve tüm sektörlerin temsil edileceği bir yönetim modeliyle yola çıktıklarını vurgulayan Gülle, 27 sektörün ve 70 bin ihracatçının takip merkezi olacak bir organizasyonun hayat bulması için bu hafta çalışmalarına hız verecek.

İSMAİL GÜLLE KİMDİR?

1960 yılında Sivas’ta dünyaya gelen İsmail Gülle ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladı. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nden mezun olan Gülle, ihtisas programını İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde yaptı. 1970 yılında babası merhum Halis Gülle’nin kurmuş olduğu Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devir aldı.

1999-2003 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcılığı, Sivaslı Sanayici ve İşadamları Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ergene-2 Organize Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerini başarıyla yürütmekte.

Gülle, Sivas ve ilçelerinde yaptırdığı okullar, çok sayıda orta ve yüksek öğrenim öğrencisine gerek bireysel gerekse kurumsal kaynaklardan sağladığı burs olanakları ile eğitime destek vermektedir. İsmail Gülle evli ve iki çocuk babası.

GÜLLE’NİN AJANDASINDAKİ ÖNCELİKLER:

Yenilikçi, atılımcı ve dinamik yapı ile yola devam edilecek.

TİM, 27 sektörün ve 70 bin ihracatçının takip merkezi olacak.

70 bin olan ihracatçı sayısı kısa zamanda 100 bine çıkarılacak.

Yerli ve milli sektörleri korumaya dönük adımlar desteklenecek.

Mal ve hizmet ihracatına katkı verecek olan tüm faktörlerle fabrikalarda kullanılan her şeyin yerli ve milli olması için çalışılacak.

Mal ve hizmet üretenin maliyetini düşürmek için her türlü çaba ortaya konulacak.

Katma değer oluşturan faaliyetlerin içinde yer alınacak.

İhracatçı birliklerine daha fazla motivasyon katacak projeler geliştirilecek.

500 milyar dolarlık 2023 ihracat hedefinin gerçekleştirilmesi için adımlar atılacak.

Cari açığının milli gelire oranını ilk adımda yüzde 3’ler seviyesine indirip, ardından da cari açık fazlası veren bir ülke haline gelmede etkin rol alınacak. Dış ticaret fazlası verilene kadar mücadele edilecek.

TUBİTAK ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla omuz omuza çalışıp, akademi ve iş dünyası ortaklığında her yıl en az 10 tane startup proje gerçekleştirilecek.

Yazılım ihracatı desteklenecek.

İhracatta katma değeri artıracak ve ihracatın kilogram değerini 4 dolar seviyesine çıkaracak atılımlar için adımlar atılacak.