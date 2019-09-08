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İsmail Balaban kimdir? Başpehlivan İsmail Balaban'ın hayatı

İsmail Balaban kimdir? sorusu merak ediliyor. Antalya’da 1352’den beri düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri başladı. Güreş müsabakalarını takip eden güreşseverler Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde mücadele eden ve Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 2013 ve 2017 yıllarında Başpehlivan olan İsmail Balaban’ı merak ediyor. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 8 Eylül Pazar günü çeyrek final mücadeleleri ile saat 10.30'da başladı. Yarı finaller 15.00'da gerçekleşti. Yağlı Güreş mücadelesinde merak edilen isim İsmail Balaban dikkat çekti. Peki İsmail Balaban kimdir? İşte Başpehlivan İsmail Balaban'ın hayatı

08 Eylül 2019 Pazar 16:19
İsmail Balaban kimdir? Başpehlivan İsmail Balaban'ın hayatı

İsmail Balaban kimdir? sorusu merak ediliyor. Antalya’da 1352’den beri düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri başladı. Güreş müsabakalarını takip eden güreşseverler Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde mücadele eden ve Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 2013 ve 2017 yıllarında Başpehlivan olan İsmail Balaban’ı merak ediyor. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 8 Eylül Pazar günü çeyrek final mücadeleleri ile saat 10.30'da başladı. Yarı finaller 15.00'da gerçekleşti. Yağlı Güreş mücadelesinde merak edilen isim İsmail Balaban dikkat çekti. Peki İsmail Balaban kimdir? İşte Başpehlivan İsmail Balaban'ın hayatı

İsmail Balaban ve Ali Gürbüz Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri finalinde mücadele ediyorlar. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 8 Eylül Pazar günü çeyrek final mücadeleleri ile saat 10.30'da başladı. Yarı finaller 15.00'da gerçekleşti. Şimdi final heyecanı yaşandı. Ali Gürbüz ve İsmail Balaban finale adınız yazdıran isimler oldular.  Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı er meydanındaki pehlivanlar internette merak ediliyor. 

İsmail Balaban kimdir?

İsmail Balaban 1987 yılında Antalya’da doğdu. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balabanın ikizidir.652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı.

Yağlı güreş kariyeri

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 16:19
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