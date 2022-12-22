Ismael'in bankosuydu, Ocak'ta gidiyor!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in talebiyle transfer edilen tecrübeli futbolcu takımdan ayrılıyor. Valerien Ismael'in vazgeçilmezlerinden olan Demokratik Kongolu oyuncu, Şenol Güneş'in gözüne girememişti. Deneyimli sol bekin yeni takımı da belli oldu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in izleri siliniyor. Fransız teknik direktörün talebiyle transfer edilen tecrübeli futbolcu, Siyah-Beyazlılara ocak ayında veda ediyor. Şenol Güneş'in planları arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcu, Valerien Ismael'in talebiyle transfer edilmişti.

Akşam'a göre; Valerien Ismael döneminde ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan Masuaku, Beşiktaş'a veda ediyor. Siyah-Beyazlılarda Valerien Ismael'in ısrarıyla 1 yıllığına kiralanan Demokratik Kongolu oyuncu, Şenol Güneş tarafından beğenilmemişti.

Beşiktaş'ın sezon başı transferlerinden olan tecrübeli ismin yeni takımı da belli gibi. Siyah-Beyazlıların kendisine takım bulmasını istediği 29 yaşındaki futbolcu, Olympiakos ile görüşüyor. Yunan ekibinin temas kurduğu Masuaku, transferine yeşil ışık yaktı.

Bunun üzerine girişimlerini sıklaştıran Olympiakos, transferi devre arasında bitirecek. Son dakika pürüzü çıkmaması durumunda Masuaku ligin ikinci yarısında Yunan ekibinin başarısı için ter dökecek.