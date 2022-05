Ismael, Sörloth'u istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni sezon planlaması için yaptığı çalışmalarda ilk raporunu hazırladı ve yönetime transfer raporunu sundu.

Ismael, orta alanda görev yapacak üç ismin her maç dinamik olmaları gerektiğini söyledi. Genç hocanın, “Benim sistemimde orta alanda görev yapan üç futbolcu kilit rolde olacak. Tüm plan onların üstüne kurulu olacak. Burada görev yapacak olan üç futbolcunun her maç 12 kilometre ortalamanın üzerinde koşması gerekiyor. Gedson Fernandes, bunu yapabilecek oyuncu. Geriye iki futbolcu daha kalıyor. Her ihtimali düşünürsek bu özelliğe sahip olan 4 oyuncunun kadromuzda olmasını istiyorum.” dediği öğrenildi.

Ismael’in önceki kadroları izlediği ve Veli Kavlak ile Olcay Şahan’ı bu koşu kriterlerine uygun olarak örnek verdiği kaydedildi.

Sözleşmesi biten oyunculardan şartlar uygun olursa Domagoj Vida’nın kalmasında sakınca olmadığını belirten Ismael, diğer isimler için de değerlendirmelerde bulundu. İşte isim isim istekleri:

Josef de Souza: Lider özellikli bir oyuncu. Sahada her şeyini veriyor. Takımı ateşliyor. Kadronun önemli bir parçası. Yeni sezonda da devam etmeli.

Rıdvan Yılmaz: Çok iyi çalışıyor. Performansından memnunum. Ancak yüzde 60-70’lerde. Üstüne koyarak gidebilecek durumda. Şartlara göre kalmasından yanayım.

Michy Batshuayi: Kalitesi ortada. Çok zorluyor. Şu da bir gerçek gol sıkıntısı ortada. Takım, genel olarak geride. Şartlarını yeniden değerlendirmek gerek.

Alexander Sörloth: Gündemde olan ve kesinlikle onay verdiğim biri. En önemlisi Süper Lig ’de başarı dolu geçmişi var. Gücü, fiziği ve yaşı itibarıyla tam bir sistem oyuncusu.

Yönetim, hocanın ilk transfer zirvesinde ilettiği bu bilgiler doğrultusunda çalışmalara hız verdi. Temmuz ayı başında Avusturya’da yapılacak olan sezon başı kampına hocanın istediği 4 transferi yetiştirmek istiyorlar.

Kulüp, Fransız hocadan talep ettiği eksik bölgelere takviye için ellerinde bulunan oyuncuların veri tabanını içeren bilgileri istedi. Kendilerine önerilen isimler ve arama-tarama ekibinin verdiği listeden ortak çalışma ile tercih yapılacak.