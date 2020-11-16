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Kadın - Aile İslim kebabı tarifi | İslim kebabı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

İslim kebabı tarifi | İslim kebabı nasıl yapılır?

İslim kebabı yapılışı | İslim kebabı yapmak isteyenler bu tarif için hangi malzemelerin gerekli olduğunu araştırıyor. Peki, islim kebabı nasıl yapılır? | İslim kebabı gerekli malzemeler | Tam ölçülü islim kebabı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 00:06:00 -
İslim kebabı tarifi | İslim kebabı nasıl yapılır?

Kolay islim kebabı | Patlıcanlı bir kebap hazırlamak isteyenler islim kebabının tarif araştırıyor. İşte, islim kebabı tarifi

İslim kebabı tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet patlıcan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet domates
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Köfte için:

  • Yarım kilo kıyma
  • 1 adet soğan
  • 4 yemek kaşığı galeta unu
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yumurta
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Nane

Sos için:

  • 2 adet domates
  • 1 diş sarımsak
  • Yarım su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Karabiber

İslim kebabı nasıl yapılır?

Patlıcanları yıkayıp alacalı olarak soyun. Patlıcanları boydan ince ince dilimleyin. Ardından patlıcanları tuzlu suya bırakın.

Köfte malzemelerini bir kaseye alın ve yoğurun.

10-15 dakika boyunca köfteleri yoğurun. Ardından harçtan parçalar alıp köfteler hazırlayın.

Köfteleri tavada kızartın.

Patlıcanları süzün ve kağıt havluyla kurulayın.

Patlıcanları yağda kızartın.

Biberleri dört parçaya çeri domatesleri de ikiye kesin.

İki parça patlıcanı artı şeklinde üst üste koyun.

Patlıcanın ortasına köfteyi yerleştirin.

Ardından bir kürdanla patlıcanları kapatın.

Kürdanın üzerine biber ve çeri domatesi saplayın.

Bir tencereye sos malzemeleri alın ve kaynatın.

Patlıcanları tepsiye dizin.

Kebabın üzerine sosu gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kebabınızı pişirin.

Afiyet olsun.

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