İslim Kebabı nasıl yapılır?

Türk mutfağında kebapların önemli bir yere sahip olan İslim Kebabı tarifi.

Malzemeler

4-5 adet patlıcan

Köftesi İçin;

500 gram kıyma

2 yemek kaşığı galeta unu

1 adet soğan

1 avuç ince kıyılmış maydanoz

1 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Sosu İçin malzemeler;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı sıcak su

Üzeri İçin;

Yeşil biber

Çeri domates

Yapılışı

Köfte harcımız için yoğurma kabımıza alıp üzerine galeta unumuzu, ince doğradığımız soğanı, ince kıyılmış maydanozu, yumurtayı, sarımsağı, tuz, pul biber, karabiber ve kimyonu ekleyerek güzelce yoğuralım. Köfte harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayalım ve avuç içimizle bastırarak inceltelim ve bir tabak içerisine alalım. Harcımız bitene kadar bu işleme devam edelim. Bu işlem bittikten sonra üzerini streçleyelim ve dinlenmeye bırakalım. Patlıcanlarımızı alacalı soyalım ve daha sonra uzun ince şeritler halinde dilimleyelim. Tuzlu su dolu bir kap içerisine patlıcan dilimlerimizi alalım, 15-20 dakika kadar acısının çıkması için bekletelim. Patlıcanlarımızın suyunu süzelim ve kurulayalım. Tavaya alıp kızdırdığımız yağın içerisine patlıcan dilimlerimizi alarak hafif kızartalım. Kızaran patlıcanlarımızı kağıt havluda yağını çekmesini sağlayalım. Dinlenen köftelerimizi de kontrollü bir şekilde kızartalım. Geniş bir tabağa patlıcan dilimlerimizden bir yatay bir de dikey yerleştirerek + şeklini verelim. Ardından orta kısmına kızarttığımız köftelerden üst üste iki adet yerleştirelim, kenarda kalan patlıcanları da köftelerin üzerine doğru kapatalım. Yeşil biber ve çeri domatesi kürdan ile yerleştirelim. Tüm malzemelerimiz bitene kadar bu işleme devam edelim. İslim kebaplarımızı fırın kabımıza yerleştirelim. Üzerinin sosu için ayrı bir kap içerisine biber salçası, domates salçası, tuz ve sıcak suyu alarak karıştıralım. İslim kebaplarımızın üzerine gezdirelim ve önceden ısıtılmış 200°C fırında yemeğimizi yaklaşık 30 dakika pişirelim. Afiyet olsun!

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