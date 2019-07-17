İşleri güçleri gavurluk!.. HDP ve PKK, hep İslam’ı hedef aldı

yeniakit.com.tr HDP ve suç ortağ PKK, Anadolu’yu fethederek Allah’ın dinini hakim kılmaya çalışan ve İslam’ı bölgede yaymak için kan döken, kanı dökülen sahabelere adeta kin güdüyor. İslam’la müşerref olan ilk Anadolu şehri Diyarbakır’da, HDP ve PKK zihniyeti sürekli İslam’ı ve Müslümanları hedef alıyor. Diyarbakır’ın fethi sırasında İslam ordusunun başında olan İyaz bin Ganem’in isminin verildiği caddeye, PKK’ya yardım yataklıktan ceza alan İlhan Diken’in ismini veren HDP, daha önce de İslam’ı hedef almıştı. İslam peygamberi, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) hakkında akılalmaz pankartlar asarak efendimizi aklınca hedef gösteren terör partisi, içinde Halid bin Velid’in oğlunun da bulunduğu 27 şehidin kabirlerini -imzalanan anlaşmaya rağmen- bakımsız bırakarak ineklere teslim etmişti. HDP’nin suç ortağı PKK da, camileri hedef alarak Müslümanların cem olduğu mabedlerimizi yıkmaya çalışmıştı.

İyaz bin Ganem’in ismini değiştirmeye çalıştılar

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sahabenin büyüklerinden İyaz bin Ganem’in adını taşıyan caddeye, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklıktan ceza alan İlhan Diken’in ismini verdi. 8 bin kişilik ordusuyla Diyarbakır’ı fetheden İyaz bin Ganem’i İslam’a ve Müslümanlara bakış açısını gözler önüne serdi.

Sahabe ismi yerine terörist ismi verildi

Şehir sahabe mezarlarını kimsesizliğe tert ettiler

Kilise ve havraların restorasyonu için milyon dolarlar harcayan HDP, Diyarbakır’da 27 şehit sahabenin kabrinin bulunduğu Hz. Süleyman Camii’nin çevre düzenleme ihtiyacını uzun süre yapmadı. 2008’de imzalanan protokol gereği cami etrafındaki bazı yapıların yıkılması gerekirken, konuya duyarsız kalan belediye yüzünden, başıboş inekler sahabe mezarlarının yanında otluyordu.

Aynı zamanda arkeolojik kazılar yaparak bölgenin Rumlara ait olduğunu ispat etmeye çalışan belediye, bu çalışma yüzünden de restorasyonu geciktirmişti.

Cami yaktılar

Marksist-Leninist terör örgütü PKK, 2015’te tarihi Kurşunlu Camii’yi ateşe vermişti. Osmanlı eseri olan 500 yıllık camiyi ateşe veren PKK, dinsizliğini bir kez daha gözler önüne sermişti.

Hz. Peygambere yönelik skandal pankart astılar

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi’nde, HDP’nin yandaşı olan DBP’li yönetim, Hz. Muhammed’e (s.a.s) saldırmış, ‘çocuk gelinler’ temalı akılalmaz bir pankart asmıştı. Efendimize yönelik açık bir saldırı olan aşağılık pankart, Müslümanların büyük tepkisini çekmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, skandal pankart nedeniyle belediye yöneticileri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bölgeyi İslamlaştırmaya çalışanlara kin güdülüyor

HDP ve suç ortağı PKK’nın Hz. Muhammed’e (s.a.s) ve camilere saldırması İslam düşmanlığını, sahabelere yönelik hareketleriyse bölgede Allah’ın dinini hakim kılmaya çalışanlara yönelik kinlerini gözler önüne seriyor.