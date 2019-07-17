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İşleri güçleri gavurluk!.. HDP ve PKK, hep İslam’ı hedef aldı

HDP, Diyarbakır’da sahabenin büyüklerinden, önemli komutan İyaz bin Ganem’in isminin verildiği caddeye, bir PKK’lının ismini vermek istedi. Bölgede İslam’ı yaymak isteyen sahabelere ve İslami değerlere sürekli saldıran HDP ve PKK, 27 şehit sahabenin mezarını da bakımsız bırakmış, cami yakmış ve Hz. Muhammed’e (s.a.s) yönelik çirkin pankartlar asmışlardı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:10
İşleri güçleri gavurluk!.. HDP ve PKK, hep İslam’ı hedef aldı

 yeniakit.com.tr  HDP ve suç ortağ PKK, Anadolu’yu fethederek Allah’ın dinini hakim kılmaya çalışan ve İslam’ı bölgede yaymak için kan döken, kanı dökülen sahabelere adeta kin güdüyor. İslam’la müşerref olan ilk Anadolu şehri Diyarbakır’da, HDP ve PKK zihniyeti sürekli İslam’ı ve Müslümanları hedef alıyor. Diyarbakır’ın fethi sırasında İslam ordusunun başında olan İyaz bin Ganem’in isminin verildiği caddeye, PKK’ya yardım yataklıktan ceza alan İlhan Diken’in ismini veren HDP, daha önce de İslam’ı hedef almıştı. İslam peygamberi, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) hakkında akılalmaz pankartlar asarak efendimizi aklınca hedef gösteren terör partisi, içinde Halid bin Velid’in oğlunun da bulunduğu 27 şehidin kabirlerini -imzalanan anlaşmaya rağmen- bakımsız bırakarak ineklere teslim etmişti. HDP’nin suç ortağı PKK da, camileri hedef alarak Müslümanların cem olduğu mabedlerimizi yıkmaya çalışmıştı.

İyaz bin Ganem’in ismini değiştirmeye çalıştılar

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sahabenin büyüklerinden İyaz bin Ganem’in adını taşıyan caddeye, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklıktan ceza alan İlhan Diken’in ismini verdi. 8 bin kişilik ordusuyla Diyarbakır’ı fetheden İyaz bin Ganem’i İslam’a ve Müslümanlara bakış açısını gözler önüne serdi.

Sahabe ismi yerine terörist ismi verildi

Şehir sahabe mezarlarını kimsesizliğe tert ettiler

Kilise ve havraların restorasyonu için milyon dolarlar harcayan HDP, Diyarbakır’da 27 şehit sahabenin kabrinin bulunduğu Hz. Süleyman Camii’nin çevre düzenleme ihtiyacını uzun süre yapmadı. 2008’de imzalanan protokol gereği cami etrafındaki bazı yapıların yıkılması gerekirken, konuya duyarsız kalan belediye yüzünden, başıboş inekler sahabe mezarlarının yanında otluyordu.

Aynı zamanda arkeolojik kazılar yaparak bölgenin Rumlara ait olduğunu ispat etmeye çalışan belediye, bu çalışma yüzünden de restorasyonu geciktirmişti.

Cami yaktılar

Marksist-Leninist terör örgütü PKK, 2015’te tarihi Kurşunlu Camii’yi ateşe vermişti. Osmanlı eseri olan 500 yıllık camiyi ateşe veren PKK, dinsizliğini bir kez daha gözler önüne sermişti.

Hz. Peygambere yönelik skandal pankart astılar

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi’nde, HDP’nin yandaşı olan DBP’li yönetim, Hz. Muhammed’e (s.a.s) saldırmış, ‘çocuk gelinler’ temalı akılalmaz bir pankart asmıştı. Efendimize yönelik açık bir saldırı olan aşağılık pankart, Müslümanların büyük tepkisini çekmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, skandal pankart nedeniyle belediye yöneticileri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bölgeyi İslamlaştırmaya çalışanlara kin güdülüyor

HDP ve suç ortağı PKK’nın Hz. Muhammed’e (s.a.s) ve camilere saldırması İslam düşmanlığını, sahabelere yönelik hareketleriyse bölgede Allah’ın dinini hakim kılmaya çalışanlara yönelik kinlerini gözler önüne seriyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:10
  1. Kilis
  2. Diyarbakır
  3. PKK
  4. HDP
  5. Anadolu
  6. sahabe
  7. İyaz bin Ganem
  8. İlhan Diken
  9. Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)
  10. Halid bin Velid
  11. İslam

YORUM YAZ

  • Eren Eren 17 dk önce
    PKK 1900 lü yollarda ki Taşnak sütyun Ermeni örgütüdür.PKK’nın yıldız Asala termr örgütünün yıldızıdır. Artık uyumayı bırakılın. Bu örgüt Ermeni örgütüdür. Anacı batının bölgedeki çıkarlarını savunmaktır.Bunlara son darbe Fırat hançeri olacaktır.
  • Cavit Cavit 56 dk önce
    HDP LILERKURT GORUNIMLU YAHUDILERDIR.....BUNLARSIONISTLERIN TASMALI KÖPEKLERIDIR.....DIYAR I BEKIRDE250 300 BIN ERMENI YASAMAKTADIR.......PARISTE GEBEREN TÖRÖRIST....ERMENI MEZ GOMULMUSTU.........MUSLUMAN KURLERI KULLANIYORLAR..................KUDUS MERKEZLI BUYUK ISRAIL E CALISIYOR PKKHDP....CHP IYI PARTI...VS........AMA ROMAAA FETHHH EDILECEKKKK..........BU MUJDEHAKTIRDOGRUDUR...1453TE NASIL OLDUYSA...BUDA OLACAKTIR.....ISLAM HUKMEDECEKDEVLET OLACAKTIR.................HUKUM EGEMENLIKTEK VE BIR....OLAN ESI BENZERI VE ORTAGI..........OLMAYANN.......ALLAHINDIR.................BU HAKKTIR....VE DOGRUDUR.......YARSTANDA O MULKUN SAHIBIDE O......HUKMEDENDE O.............
  • SüleymanSüleyman58 dk önce
    Saadet partisi genel başkanı temel bey bu konuda ne düşünüyor acaba
  • sade vatandaşsade vatandaş59 dk önce
    BU GÜNKİ KARİKATÜR ÇİZİMİNDE YALANDAROĞLU YENİ LEGOSUNU İNCELİYOR BİRDE İŞARETLER VAR ACABA NE DEMEK İSTEMİŞ ÇİZER
  • Abdullah MuratAbdullah Murat1 sa önce
    Din düşmanlığı saygısızlıktan ötedir. Bazı düşmanlıklar vardır affedilir. Ama Allahın yolunun engelleyiciliği ve dağdaki teröristin desteklenmesi ki onlar canımızdan emin olmadığımızı da göstermektedir PKK apaçık bir düşman olduğu hdpninde bunlarla alakasının ispat edildiği halde bu parti nasıl faaliyet gösterebilir Hristiyan vekil çıkarmak nedir Hristiyan ve yahudileri dost edinen onlardandır ayeti vardır. Allahın hükümleriyle hüküm verilmelidir Aksi takdirde bu ülkede Allaha bir mazeret sunulamayacaktır Adalet Allahın hükümleri olmalı Suç ise günah ile eşdeğer olmalıdır Allahın hükümlerini istemeyen ise Müslüman değildir. Ama kafir bir devletin dağda savaştığını yönetim meclisine alacağınıda sanmazdım

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