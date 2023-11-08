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Sosyal Medya İşleri güçleri fitne fücur! Gözaltına alındı
Sosyal Medya

İşleri güçleri fitne fücur! Gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-11-08 08:23:00 -
İşleri güçleri fitne fücur! Gözaltına alındı

Sosyal medyada '2 milyar dolar karşılığı 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olacağı' yönünde asılsız haber paylaşan Bircan Yıldırım isimli hesabın sahibi gözaltına alındı.

Sosyal medya platformu YouTube üzerinden yayın yapan Bircan Yıldırım, dün yaptığı paylaşımda 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu'nun anlaştığını belirterek, 1 milyon Filistinli'nin Türk vatandaşı olacağı' yönünde asılsız haber paylaştı.

Yıldırım kısa bir süre sonra paylaşımı kaldırsa da vatandaşlar asılsız haber paylaşımı yapan hesabı emniyete şikayet etti.

 

Asılsız haber paylaşan hesabın sahibi ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alındı.


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