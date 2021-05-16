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Gündem İşler CHP'nin İslam düşmanlığını ifşa etti
Gündem

İşler CHP'nin İslam düşmanlığını ifşa etti

AK Parti Milletvekili Emrullah İşler CHP'nin İslam dinine verdiği zararları ve seçim zamanı sıkıştığı zaman dini siyasete nasıl alet ettiğini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 03:41:00 -

Geçmişten beri din ve dindarlara zulmeden CHP zihniyetinin İslam dinine verdiği zararı TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Milletvekili Emrullah İşler anlattı.

İşler'in konuşması şöyle:

Samsun Milletvekili Ruşeni Barkuş, 1946'da yazdığı kitapta din yok millet vardır diyor. 1941 yılında peygamberimizle ilgili kullanılan ifadeye bakın, Peygamberimize insanları kendi bulduğu dine davet etti diyo. Peygamberimiz ne zaman din buldu. Bir başka husus Muhammedin kurduğu kuralların bulunduğu kitaba Kur'an denir diyor. 1942 yılında Matbaat Umum Müdürlüğü, din mevzuu üzerinden yapılan tefrikaların yasaklanmasına karar veriyor. CHP'nin büyük Kurultayı, 10 Mayıs 1946 diyorlar ki din ve devlet işlerinin ayrıldığı bir ülkede Diyanet gibi kurum olmamalıdır diyor. İbadet usül ve zamanlarının tayini CHP mi yapacak bunu.

Burada 4+4+4'ü buraya getirdiğimizde komisyonları bastınız. 1948 yılında CHP komisyonu din dersi verilmesini istiyor. Bunlar dinin siyasete alet edilmesi değildir de nedir o zaman.

CHP Genel Sekreteri Önder Sav Hacca gitmek isteyen vatandaşı Araplara para mı yedireceksin diye azarladı. Geçmişiniz de bu şimdiki haliniz de bu gelecekte de bir iyilik görmüyorum.

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