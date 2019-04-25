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İşlem hatası pahalıya mal oldu! 8 ay fazla hapis yattı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bir mahkum, işlem hatası yüzünden 8 ay fazla hapis yattı.

25 Nisan 2019 Perşembe 23:07
İşlem hatası pahalıya mal oldu! 8 ay fazla hapis yattı

Hollanda'da bir mahkumun, 'işlem hatası' yüzünden yaklaşık 8 ay fazla hapis yattığı ortaya çıktı.

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre, Rotterdam kentindeki De Schie Hapishanesi'nde kalan mahkumun cezasının infazı ile ilgili işlem yapılırken gözaltında kaldığı süre hesaba katılmadı.

12 Mart'ta fark edilen hata yüzünden söz konusu mahkum 236 gün fazla hapis yattı.

İşlem hatasını kendisini de fark etmeyen mahkumun cezaevinde fazladan yattığı her bir gün için 85 euro tazminat isteyebileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 23:07
  1. Hollanda

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