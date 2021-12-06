İslamofobi'ye rağmen İngiltere'de en popüler isim bakın ne oldu!

İngiltere'de BabyCentre tarafından açıklanan verilere göre, Muhammed ismi en popüler bebek ismi olmayı sürdürürken, Nur ve Fatıma isimleri de ilk 100 içinde yer aldı.

İngiltere’de, BabyCentre tarafından paylaşılan verilere göre Muhammed ismi, Muhammad, Mohammed veya Mohammad gibi farklı yazılışlarıyla 5’inci yılında da listenin en başında yer aldı.

İkinci ve üçüncü sırada bulunan Noah ve Oliver geçen yılki yerlerini korurken, Omar 79, Abdul da 90’ıncı sırada ilk 100 erkek bebek ismi listesine girdi.

Fatıma ve Nur ilk 100'de yer aldı

Kız bebek listesinde ise Olivia, geçen yıl ikinci sıraya düştükten sonra bu yıl yine zirveye çıktı. Sophia ise ikinciliğe geriledi. Ayrıca Fatıma ve Nur da ilk 100 kız bebek ismi listesine girdi.