  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İslamofobi'ye rağmen İngiltere'de en popüler isim bakın ne oldu!
Dünya

İslamofobi'ye rağmen İngiltere'de en popüler isim bakın ne oldu!

Avrupa'da siyasilerin İslam karşıtı açıklamalarıyla tetiklenen İslamofobi'ye rağmen İngiltere'de en popüler isim Peygamber Efendimiz'in ismi olan 'Muhammed' oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 17:36:00 -
İslamofobi'ye rağmen İngiltere'de en popüler isim bakın ne oldu!

İngiltere'de BabyCentre tarafından açıklanan verilere göre, Muhammed ismi en popüler bebek ismi olmayı sürdürürken, Nur ve Fatıma isimleri de ilk 100 içinde yer aldı.

İngiltere’de, BabyCentre tarafından paylaşılan verilere göre Muhammed ismi, Muhammad, Mohammed veya Mohammad gibi farklı yazılışlarıyla 5’inci yılında da listenin en başında yer aldı.

İkinci ve üçüncü sırada bulunan Noah ve Oliver geçen yılki yerlerini korurken, Omar 79, Abdul da 90’ıncı sırada ilk 100 erkek bebek ismi listesine girdi.

Fatıma ve Nur ilk 100'de yer aldı

Kız bebek listesinde ise Olivia, geçen yıl ikinci sıraya düştükten sonra bu yıl yine zirveye çıktı. Sophia ise ikinciliğe geriledi. Ayrıca Fatıma ve Nur da ilk 100 kız bebek ismi listesine girdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında asgari ücret rakamını açıkladı
Ekonomi

Canlı yayında asgari ücret rakamını açıkladı

Beklentilerin 4 bin TL civarına çıktığı asgari ücrete yönelik beklentilerle ilgili durumu değerlendiren Prof. Dr. Sefer Şener, "Devlet taraf..
Ekonomi

"Ekonomide kanama var, durdurmak lazım" diyen Profesör duyurdu! "Erdoğan çağırırsa giderim"

Akit TV'deki Kırmızı Masa programında Muharrem Coşkun'un sorularını cevaplayan Prof. Dr. Mete Gündoğan, 'Cumhurbaşkanı görev verse kabul ede..
Katar'dan Türkiye açıklaması! Sürprizi duyurdular
Ekonomi

Katar'dan Türkiye açıklaması! Sürprizi duyurdular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temasları öncesi Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, önemli açıklamala..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay