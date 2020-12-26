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Dünya İslam'ın ve mazlumun savunucusu! Erdoğan Senegal'de yılın adamı
Dünya

İslam'ın ve mazlumun savunucusu! Erdoğan Senegal'de yılın adamı

Senegal’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “2020 Yılın Kişisi” seçen Jamra isimli sivil toplum kuruluşunun (STK) Başkan Yardımcısı Mame Mactar Gueye, ilk kez Senegal dışında bir ismi seçtiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:05:00 -
İslam'ın ve mazlumun savunucusu! Erdoğan Senegal'de yılın adamı

Senegal’de 1983’ten bu yana, eğitim, İslam ve sosyal alanda faaliyetlerde bulunan STK’nın Başkan Yardımcısı Gueye, Jamra’nın 2015’ten bu yana, topluma fayda sağlamış isimler arasından yılın kişisini seçtiğini belirterek, “Bugüne kadar sadece Senegalli isimleri seçmiştik ama bu yıl daha uluslararası bir şey yapmak istedik. Tüm insanlığa faydası dokunan kim olabilir diye düşünürken 4 isim belirledik. Diğer 3 ismi söylemeyeceğim ama herkesin ortak kararı Erdoğan oldu. İlk kez Senegal dışında bir ismi seçtik. 30 kişiydik 1 kişi bile itiraz etmedi. Şunu gördük ki Erdoğan haricinde dünyada İslam’ı bu kadar açıkça savunan başka lider yok” ifadelerini kullandı.

Gueye, “Erdoğan’ı, Hz. Muhammed’in resmedildiği karikatür krizindeki cesareti, dünyanın her yerinde İslamofobiye karşı aldığı tavır ve zulme uğramış toplumlara verdiği destek nedeniyle yılın kişisi seçtik” derken Erdoğan’ın, ülkesi Senegal’le kurduğu ilişkinin sömürgecilerinkinden farklı olduğunu belirtti.

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