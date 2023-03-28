'İslâm’ın değerlerine söven rezillere Peygamberimiz (Sav) nasıl tavır alırdı?'

Kureyş kafirleri ehli İslam hakkında sövgülerini artırdıklarında müslüman şairlere kafirleri hicvetmelerini emrederdi. Bu emri alan şairler, kafirleri hicveder, yererdi. Peygamberimiz o anda şöyle buyurdu. “Şair, hicve devam ettiği müddetçe Cebrail onunla beraberdi.” İşte O’nun metodu buydu. Günümüzde sonsuz imkanlar var. Kalemi olan, resim çizen, sosyal medya, animasyon, kim neyi beceriyorsa, cihadını yapsın. Sokaklara dökülmeye gerek yok. Bizim örneğimiz var çünkü...