  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ‘İslami finans 2021’de büyümesini sürdürecek’
Ekonomi

‘İslami finans 2021’de büyümesini sürdürecek’

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 2021 yılında küresel sukuk ihracının 190 ila 200 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini bilirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 09:22:00 -
‘İslami finans 2021’de büyümesini sürdürecek’

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “İslami finans, destekleyici hükümet politikaları, güçlü ürün talebi, pazarın derinleşmesiyle salgının yarattığı zorluklara rağmen birden fazla cephede büyümeye devam edecek.” değerlendirmesinde yer verildi. Açıklamada, “Sukuk ihracı rekor seviyelere yakın olacak, takaful (sigorta) primleri istikrarlı bir şekilde artacak ve İslami fonlar yıllık yüzde 4-5 büyüyecek” öngörüsüne yer verildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analist Ashraf Madani ise, “İslami finansın 2021 ve sonrasında yükselmeye devam etmesini ve büyüme trendini sürdürmesini bekliyoruz. Sektör, geniş Müslüman nüfusa sahip ülkelerde genel olarak yetersiz temsil edilmeye devam ediyor. Bu durum büyüme için bol alan sağlıyor.” ifadelerini kullandı. Madani, “Küresel sukuk ihracının, 2020’de yaklaşık 205 milyar dolarlık rekor ihracın ardından 2021’de yaklaşık 190-200 milyar dolar arasında istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li generalden Patriot itirafı
Dünya

ABD'li generalden Patriot itirafı

ABD'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan, ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hayten, Patriotların imalat sorunu olduğunu ve elle..
PKK’lılarla “kadın dayanışması” yapan Akşener, mağdur AK Partili olunca böyle saldırdı!
Siyaset

PKK’lılarla “kadın dayanışması” yapan Akşener, mağdur AK Partili olunca böyle saldırdı!

PKK yanlısı Başak Demirtaş’a sosyal medyadan hakaret içerikli mesaj yayınlanınca “kadın dayanışması” adı altında hemen Demirtaş’a destek ver..
ABD'li albaydan ezber bozan PKK açıklaması
Dünya

ABD'li albaydan ezber bozan PKK açıklaması

ABD eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Başdanışmanı Albay Rich Outzen, terör örgütü PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini söyleyerek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay