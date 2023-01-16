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Dünya İslami dönemde yapılan tarihi Mescid-i Kuba: İnşa edilen ilk en büyük mescid! Müjdesi her an gelebilir
Dünya

İslami dönemde yapılan tarihi Mescid-i Kuba: İnşa edilen ilk en büyük mescid! Müjdesi her an gelebilir

İslami dönemde yapılan Kuba camii geliştirme çalışmalarının bir bölümün tamamlanmasının ardından görüntüsüyle gözleri kamaştırdı. Müslüman ülkelerinden gelen hacıları, yeni turistler için yeni yapılan müjde çalışmaların duyurusu bekleniyor...

Yeniakit Publisher
2023-01-16 16:13:00 - 2023-01-16 16:44:39
İslami dönemde yapılan tarihi Mescid-i Kuba: İnşa edilen ilk en büyük mescid! Müjdesi her an gelebilir

El-Vatan sitesinin haberine göre, en büyük imar operasyonundan sonra bu cami şimdi dünyanın Müslüman ülkelerinden gelen hacıları ve turistleri ağırlıyor.

Kuba Camii’nin imar planı, bu camiyi Mescid-i Nebevi'ye bağlayan üç kilometrelik bir caddenin inşasını da içeriyor. Cuma Camii de bunlar arasında yer almaktadır. Bu tarihi geçidin iki yakasında hacılar ve turistlerin rahatı için hizmet merkezleri kurulmuş olup yürüyemeyecek durumda olan hacıların ulaşımı için arabalarda bulunmaktadır.

Mescid-i Kuba ; inşa edilen ilk mescid + fotoğraf

Kuba mescidi veya Mescid-i Kuba İslam Peygamber’i (s.a.v) Hz Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ederken konakladığı Kuba’da inşa ettirdiği, inşaatında kendisinin de bizzat çalıştığı İslam’da inşa edilen ilk mesciddir.

Camii ve kutsal mekanları fotoğraflayan mimarlık mühendisi ve iç mimar Amr Cebel Cidde de yaşıyor. Bu caminin güzel resimlerini ve imar planını hazırlamıştır.

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