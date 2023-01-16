İslami dönemde yapılan tarihi Mescid-i Kuba: İnşa edilen ilk en büyük mescid! Müjdesi her an gelebilir

El-Vatan sitesinin haberine göre, en büyük imar operasyonundan sonra bu cami şimdi dünyanın Müslüman ülkelerinden gelen hacıları ve turistleri ağırlıyor.

Kuba Camii’nin imar planı, bu camiyi Mescid-i Nebevi'ye bağlayan üç kilometrelik bir caddenin inşasını da içeriyor. Cuma Camii de bunlar arasında yer almaktadır. Bu tarihi geçidin iki yakasında hacılar ve turistlerin rahatı için hizmet merkezleri kurulmuş olup yürüyemeyecek durumda olan hacıların ulaşımı için arabalarda bulunmaktadır.

Kuba mescidi veya Mescid-i Kuba İslam Peygamber’i (s.a.v) Hz Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ederken konakladığı Kuba’da inşa ettirdiği, inşaatında kendisinin de bizzat çalıştığı İslam’da inşa edilen ilk mesciddir.

Camii ve kutsal mekanları fotoğraflayan mimarlık mühendisi ve iç mimar Amr Cebel Cidde de yaşıyor. Bu caminin güzel resimlerini ve imar planını hazırlamıştır.