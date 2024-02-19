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Gündem İslami değerleri hedef almıştı! Kindar, Küfürbaz ve sapkın savunucusu CHP’li Feyza’ya gözaltı
Gündem

İslami değerleri hedef almıştı! Kindar, Küfürbaz ve sapkın savunucusu CHP’li Feyza’ya gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-02-19 15:07:00 - 2024-02-19 15:45:21
İslami değerleri hedef almıştı! Kindar, Küfürbaz ve sapkın savunucusu CHP’li Feyza’ya gözaltı

CHP’li ve sapkın savunucusu Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Sapkın savunucusu avukat Feyza Altun gözaltına alındı.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Feyza Altun’a vatandaşlar tepki gösterdi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan re'sen soruşturma başlattı. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından evinde arama ve el koyma işlemi yapılan ve gözaltına alınan Altun, emniyete sevk edilecek.

LGBT destekçisi Feyza Altun İslam'a dil uzatmış küfür etmekten çekinmemişti.

Bir hukukçunun yapmaması gereken davranışlar sergileyen LGBT destekçisi Feyza Altun, Şeriata dil uzatmış, Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcısına, Şeriate ..... diyerek sinkaflı sözler kullanmıştı.


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LGBT destekçisi Altun, daha önce attığı, "Trans çocuklar vardır." tweetiyle büyük tepki çekmişti.

 

Ekrem İmamoğlu, Feyza Altun'un nikahını kıyarak, kendisine destek vermişti. 

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