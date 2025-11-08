“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Organizasyonun ismi “İslami Dayanışma” idi ama sahadaki manzara İslam’la dayanışmak bir yana, adeta Batı’nın dayatmalarına boyun eğmek gibiydi!

İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Aynı maçta rakip takım olan İranlı sporcular, oyunun ruhuna uygun şekilde tam tesettürlü formalarla sahaya çıkarken, Türk Milli Takımı ile aralarındaki zıtlık kameralara yansıdı.

Sosyal medyada binlerce vatandaş tepkisini dile getirerek,

“Keşke yenilseydik de kızlarımızı İslami bir organizasyonda bu halde görmeseydik!” yorumlarında bulundu.

Bu Kıyafetler Kime Mesaj?

Turnuvanın adında “İslam” varken, İslam’ın örtünme emrine aykırı bu görüntüler, akıllara “Bu formalar kime, neyin mesajı?” sorusunu getirdi.

Milletimizin inanç değerlerine taban tabana zıt bu görüntülerin devletin ilgili kurumları tarafından nasıl onaylandığı da merak konusu oldu.

Sporun ahlakla, edeple, iffetin korunmasıyla anlam bulduğunu hatırlatan vatandaşlar, “İslam dayanışması Batı modasına kurban edilmemeli” diyerek tepki gösterdi.

Edep Elden Gidiyor!

Bugün “modernlik” adı altında genç kızların bedenini teşhir eden anlayışın, İslami değerleri yozlaştırdığını vurgulayan eleştirmenler,

“Bu milletin evlatları o formayı sadece bayrak için değil, değerleri için de giyer.

İslami dayanışma oyunlarında bile iffet unutuluyorsa, vah halimize!”

ifadelerini kullandı.

Sonuçta Skor Değil, Manzara Konuşuldu

Karşılaşmada setleri 25-19, 25-16 ve 25-13’lük skorlarla kazanan Milli Takımımız, teknik anlamda başarılı bir performans ortaya koydu.

Ancak galibiyetin gölgesinde kalan bu görüntüler, milletimizin vicdanında derin bir mahcubiyet oluşturdu.