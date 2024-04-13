  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem bölgesindeki inşa çalışmaları aralıksız sürüyor

Şimdi hesap zamanı! Teleferik faciasında 13 gözaltı

Her şey sadece bir gecede yaşandı! Bitcoin kumarının ibretlik sonu!

Kibir abidesi Ekrem İstanbullularla alay ediyor! ‘Hizmette benden daha iyisi doğmadı’

Teleferik operasyonu tamamlandı! Validen kritik açıklamalar

Murat Alan ‘İnşa edilmiş gerçeklik’ diyerek anlattı! Katil İsrail’in gazetecileri öldürmesinin arkasındaki ayrıntı

Yiğit Bulut seçimlerin ardından sessizliğini bozdu: O isim milli güvenlik sorunudur bunu not edin

Duyanlar parayı geri yatırmaya başladı! ATM’den para çekenler hayatının şokunu yaşadı

"Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı
Dünya İslami Cihad'dan İsrail uyarısı! Sokak savaşına çekmeye çalışıyor
Dünya

İslami Cihad'dan İsrail uyarısı! Sokak savaşına çekmeye çalışıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-13 22:17:00 -
İslami Cihad'dan İsrail uyarısı! Sokak savaşına çekmeye çalışıyor

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı sokak savaşına sürüklemeye çalıştığını açıkladı.

İslami Cihad, işgalci yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin son günlerde Batı Şeria'da artan saldırılarının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yerleşimcilerin, hükümetin kışkırtması ve askerlerin koruması altında Batı Şeria'daki Filistin halkına, topraklarına ve evlerine düzenlediği saldırıların, Filistinlileri Batı Şeria'dan tehcir planlarının ve Gazze'deki soykırımın bir parçası olduğu" kaydedildi.

Silahlarla donanmış işgalci yerleşimcilerin Filistin halkına yönelik saldırıları ve işlediği suçların, İsrail'in üzerine kurulduğu çete zihniyetini ve Tel Aviv'in Batı Şeria'yı bir sokak savaşına sürükleme çabalarını yansıttığı ifade edildi.

İslami Cihad, "Direniş güçlerine, sahip oldukları tüm araçlarla Filistin halkını müdafaa görevini yerine getirme" çağrısında bulundu.

Uluslararası toplumun, "Yahudi yerleşimci çetelerin" işlediği suçlar karşısında sessiz kalması ve Filistin halkını; topraklarını, vatanlarını ve çocuklarının canlarını müdafaa için gerekli en basit araçlardan mahrum bırakması nedeniyle yaşananlardan sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, Filistin halkına "saldırılara var gücüyle güçle karşı koyma" çağırısı yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslami Cihad ayrıca, tüm Arap ve Müslümanlardan, kutsal değerleri ve Filistin topraklarını savunmak adına her alanda baskıyı artırmalarını istedi.

Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan bir çocuğun ortadan kaybolmasının ardından dünden bu yana silahlı Yahudi yerleşimciler Filistin beldelerine saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu gün içerinde yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan 14 yaşındaki bir çocuğun cesedinin kırsal arazide bulunduğunu duyurdu.

Yahudi yerleşimcilerin dün akşamdan bu yana Filistin'in köy ve beldelerine düzenlediği saldırılarda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcası gerçek mermiyle olmak üzere yaralananların sayısının 50'ye çıktığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerlerinden saldırı: 6 Filistinli yaralandı
Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerlerinden saldırı: 6 Filistinli yaralandı

Dünya

Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerlerinden saldırı: 6 Filistinli yaralandı

Hamaney İsrail'e lanet okudu! Allah’ın laneti gaspçı Siyonist varlığın üzerine olsun
Hamaney İsrail'e lanet okudu! Allah’ın laneti gaspçı Siyonist varlığın üzerine olsun

Gündem

Hamaney İsrail'e lanet okudu! Allah’ın laneti gaspçı Siyonist varlığın üzerine olsun

‘Para Aduma’ Kırmızı Düve nedir?... İsrail’in teolojik planı! Altından tapınak şövalyeleri çıktı
‘Para Aduma’ Kırmızı Düve nedir?... İsrail’in teolojik planı! Altından tapınak şövalyeleri çıktı

Gündem

‘Para Aduma’ Kırmızı Düve nedir?... İsrail’in teolojik planı! Altından tapınak şövalyeleri çıktı

Norveç ve İspanya'dan İsrail'e tokat! Tanımaya hazırız!
Norveç ve İspanya'dan İsrail'e tokat! Tanımaya hazırız!

Dünya

Norveç ve İspanya'dan İsrail'e tokat! Tanımaya hazırız!

Son dakika gelişmesi… Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! İran’dan İsrail’e karşı şok hamle
Son dakika gelişmesi… Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! İran’dan İsrail’e karşı şok hamle

Dünya

Son dakika gelişmesi… Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! İran’dan İsrail’e karşı şok hamle

Murat Alan ‘İnşa edilmiş gerçeklik’ diyerek anlattı! Katil İsrail’in gazetecileri öldürmesinin arkasındaki ayrıntı
Murat Alan ‘İnşa edilmiş gerçeklik’ diyerek anlattı! Katil İsrail’in gazetecileri öldürmesinin arkasındaki ayrıntı

Gündem

Murat Alan ‘İnşa edilmiş gerçeklik’ diyerek anlattı! Katil İsrail’in gazetecileri öldürmesinin arkasındaki ayrıntı

Hamas - İsrail savaşında son durum! Gazze'de ateşkes yapılmasını Netanyahu engelliyor! Kirli oyun açığa çıktı
Hamas - İsrail savaşında son durum! Gazze'de ateşkes yapılmasını Netanyahu engelliyor! Kirli oyun açığa çıktı

Dünya

Hamas - İsrail savaşında son durum! Gazze'de ateşkes yapılmasını Netanyahu engelliyor! Kirli oyun açığa çıktı

Türkiye'nin tarihi kararı İsrailli ismi kudurttu!
Türkiye'nin tarihi kararı İsrailli ismi kudurttu!

Gündem

Türkiye'nin tarihi kararı İsrailli ismi kudurttu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uğur Dündar'ın o yamağı kim? Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ifşası
Gündem

Uğur Dündar'ın o yamağı kim? Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ifşası

Gazeteci Fatih Altaylı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir dönem kendisinin de hedefe konulduğunu ifade ederek "Bu met..
Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor
Dünya

Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor

Çin’de yılın ilk çeyreğinde meydana gelen sel, kuraklık ve deprem gibi doğal afetler 3,28 milyar dolar ekonomik kayba neden oldu. Sorunlarla..
İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?
Dünya

İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?

İran'da molla rejimini destekleyenlerin deşifre edilmesi için önlemler alınıyor. Sorumlusu kim merak edilirken tartışma alevleniyor.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23