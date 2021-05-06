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Dünya İslami Cihad: Kudüs'teki İsrail saldırısı sistematik bir Yahudileştirme savaşı
Dünya

İslami Cihad: Kudüs'teki İsrail saldırısı sistematik bir Yahudileştirme savaşı

İslami Cihad Hareketi, İsrail'e "Kudüs'te yürüttüğü savaştan geri dönmemesi durumunda beklemediği bir cevapla karşılaşacağı" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 09:19:00 -
İslami Cihad: Kudüs'teki İsrail saldırısı sistematik bir Yahudileştirme savaşı

Hareket, yayınladığı bildiride, "İşgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yönelik İsrail'in saldırısı, sistematik bir Yahudileştirme savaşıdır." ifadesi yer aldı.

Filistin halkının kararlı bir şekilde kuvvetle bu savaşa karşı koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kudüs ve Şeyh Cerrah'taki halkın, her türlü baskı ve uygulanan terör karşısında katiyen teslim olmayacağı vurgulandı.

Hareket, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Odala beldesinde şehit edilen Sait Avde için başsağlığında bulundu.

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