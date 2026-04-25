İslamabad’da müzakere bilmecesi: ABD-İran savaşında kritik eşik

Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen süreçte, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin bugün İslamabad’da olması bekleniyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Pakistan’a uçmak üzere hazır bekletildiği ve İran tarafının "yüz yüze görüşme" talep ettiği belirtildi.

Müzakerelerin temelini şu başlıklar oluşturuyor:

Ateşkesin Süresiz Uzatılması: 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi.

'nin çevresinde uyguladığı deniz ablukasının geleceği.

’nin çevresinde uyguladığı deniz ablukasının geleceği. Nükleer ve Bölgesel Güvenlik: İki taraf arasındaki derin görüş ayrılıklarını giderecek yeni bir anlaşma zemini.

Savaşın seyri ve ateşkes süreci

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı operasyonlar, bölge genelinde büyük bir yıkıma neden olmuştu. 11 Nisan'da yapılan ilk tur görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Trump, Pakistan’ın talebiyle ateşkesi "İran teklifini sunana kadar" uzatma kararı almıştı.

Donald Trump, İran’ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu vurgulayarak şu mesajı verdi:

"İran bizimle görüşmek istiyor. Ya tarihi bir anlaşma yapacaklar ya da ekonomilerinin çöküşünü izleyecekler. Top artık onların sahasında."

İsrail’in Lübnan hamlesi

Dünyanın gözü Pakistan’daki görüşmelere çevrilmişken, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi ateşkes sürecini gölgeliyor. Analistler, Netanyahu yönetiminin bu saldırılarla müzakere sürecini baltalamayı ve bölgedeki tansiyonu kendi lehine yüksek tutmayı hedeflediğini belirtiyor.

Süreçteki Önemli Tarihler: