SON DAKİKA
Gündem
Gündem

İslamabad’da müzakere bilmecesi: ABD-İran savaşında kritik eşik

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İslamabad'da müzakere bilmecesi: ABD-İran savaşında kritik eşik

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgeyi saran savaşta, diplomasi trafiği yeniden hızlandı. ABD Başkanı Donald Trump, İslamabad’da gerçekleştirilecek kritik müzakereler için Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’i görevlendirdi.

Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen süreçte, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin bugün İslamabad’da olması bekleniyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Pakistan’a uçmak üzere hazır bekletildiği ve İran tarafının "yüz yüze görüşme" talep ettiği belirtildi.

Müzakerelerin temelini şu başlıklar oluşturuyor:

  • Ateşkesin Süresiz Uzatılması: 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi.
  • Deniz Ablukası ve Enerji: ABD’nin Hürmüz Boğazı çevresinde uyguladığı deniz ablukasının geleceği.
  • Nükleer ve Bölgesel Güvenlik: İki taraf arasındaki derin görüş ayrılıklarını giderecek yeni bir anlaşma zemini.

Savaşın seyri ve ateşkes süreci

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı operasyonlar, bölge genelinde büyük bir yıkıma neden olmuştu. 11 Nisan'da yapılan ilk tur görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Trump, Pakistan’ın talebiyle ateşkesi "İran teklifini sunana kadar" uzatma kararı almıştı.

Donald Trump, İran’ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu vurgulayarak şu mesajı verdi:

"İran bizimle görüşmek istiyor. Ya tarihi bir anlaşma yapacaklar ya da ekonomilerinin çöküşünü izleyecekler. Top artık onların sahasında."

İsrail’in Lübnan hamlesi

Dünyanın gözü Pakistan’daki görüşmelere çevrilmişken, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi ateşkes sürecini gölgeliyor. Analistler, Netanyahu yönetiminin bu saldırılarla müzakere sürecini baltalamayı ve bölgedeki tansiyonu kendi lehine yüksek tutmayı hedeflediğini belirtiyor.

Süreçteki Önemli Tarihler:

  • 28 Şubat 2026: ABD/İsrail’in İran’a saldırısı başladı.
  • 8 Nisan 2026: İki haftalık geçici ateşkes ilan edildi.
  • 11 Nisan 2026: İslamabad’da ilk tur müzakereler başarısız oldu.
  • 25 Nisan 2026: Arakçi, Witkoff ve Kushner’in katılımıyla ikinci tur bekleniyor.

Galibaf’tan ABD’ye açık uyarı! "Tehditlerin gölgesinde müzakere olmaz"
Galibaf’tan ABD’ye açık uyarı! "Tehditlerin gölgesinde müzakere olmaz"

Dünya

Galibaf’tan ABD’ye açık uyarı! "Tehditlerin gölgesinde müzakere olmaz"

Mısır, Türkiye, Umman ve Pakistan'dan kritik temas! ABD-İran müzakereleri görüşüldü
Mısır, Türkiye, Umman ve Pakistan'dan kritik temas! ABD-İran müzakereleri görüşüldü

Dünya

Mısır, Türkiye, Umman ve Pakistan'dan kritik temas! ABD-İran müzakereleri görüşüldü

Trump'tan Tahran'a "pazarlık" çağrısı! Müzakereler öncesi şok hamle: Ricacı oldu
Trump'tan Tahran'a "pazarlık" çağrısı! Müzakereler öncesi şok hamle: Ricacı oldu

Gündem

Trump'tan Tahran'a "pazarlık" çağrısı! Müzakereler öncesi şok hamle: Ricacı oldu

3 ülkede silah mühimat topluyor

sonra devam savasa hazırlık bitiince bencede devam etmeli yoksa bunların bize saldırmaları cabuk olur <<bunlar ne kadar savastıkca bizim toparlanmamız iyi olur
