İslam'a ve Hz. Muhammet'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüphelinin tutuklanması istendi
İSTANBUL (AA) - İslam dinine ve Hz. Muhammet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Twitter hesabı üzerinden İslam dinine ve Hz.Muhammet'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Fatih'teki evinde gözaltına alınan şüpheli M.C.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Şüphelinin nöbetçi hakimlikteki sorgusu sürüyor.