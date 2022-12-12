PKK'nın taciz ve tecavüzlerine de ses yükselt öyle konuş Demirtaş!
HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "Kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirası üzerinden İslam'a kin kusanları savundu.
Yeniakit.com.tr
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "Kız çocuğunu 6 yaşında evlendirdi" iftirası üzerinden İslam'a, tarikatlara ve cemaatlere kin kusanları koruma görevi, kız çocuklarını dağa kaçırıp tecavüz eden PKK'lı teröristlere kör, sağır, dilsiz olan Selahattin Demirtaş'a düştü.
HDP eski Eş Genel Başkanı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, bir kız çocuğunun 6 yaşında evlendirildiği iftirası üzerinden İslam'a kin kusanları savundu.
Avukatları aracılığı ile Halk TV'nin sorularını cevaplayan Demirtaş, "Kimsenin İslamiyet’i suçladığı yok. Sorun, İslam’ı kullanarak tecavüzü örtmeye çalışan aşağılık yaratıklardır." dedi.