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Aktüel İslam'a hakaret içeren paylaşımlar yapan sanığa dava açıldı
Aktüel

İslam'a hakaret içeren paylaşımlar yapan sanığa dava açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:30:35 -
İslam'a hakaret içeren paylaşımlar yapan sanığa dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyada İslam dinine hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehtap Balaban'ın 9 Eylül'de Twitter hesabından, ellerinde Kur'an-ı Kerim ile silah bulunan erkek ve kadın fotoğrafı paylaşarak yorum yaptığı, sonrasında aynı hesabından camide namaz kılan erkek ve kız çocuğunun olduğu bir görseli de yorumla paylaştığı belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Balaban, kendisine ait olan Twitter hesabından paylaşımları yaptığını, kimseyi aşağılama ve tahrik etme amacının olmadığını, yanlış anlaşıldığı ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanığın Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla üzerine atılı suçları değişik zamanlarda birden fazla işlediği belirtilen iddianamede, Balaban'ın "zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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