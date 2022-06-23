  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İslam'a adanmış bir ömür! İşte alimlerin alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun muhteşem hayatı...
Gündem

İslam'a adanmış bir ömür! İşte alimlerin alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun muhteşem hayatı...

Akit TV ekranlarında, alimlerin alimi olarak görülen ve dün gece tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında ahirete irtihal eden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatı ekranlara geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 20:45:00 - 2022-06-23 21:03:59

Asrı saadet kisvesini çağımızda yaymaya çalışan, çok sayıda talebe yetiştiren, hayatını İslam'a vakfeden büyük İslam alimi, mutasavvıf, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün gece ahirete irtihal etti.

93 yaşında emaneti Rabb'ine teslim eden Mahmut Efendi'nin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, üzücü haberi “Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular” sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Büyük alim Mahmut Efendi'nin vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda kişi taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Alimlerin alimi olarak görülen Efendi Hazretleri'nin vefatı derin bir üzüntüye neden olurken, İslam'a vakfettiği hayatı Akit TV ekranlarında anlatıldı. 

Cenaze namazı yarın kılınacak

Öte yandan Mahmut Efendi'nin cenazesi yarın Cuma namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından kaldırılacak.  Son dönemin en büyük dini şahsiyetlerinden biri olan Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesi için İstanbul’un yanı sıra şehir dışı ve yurt dışından da çok sayıda katılım bekleniyor.

Vasıfsız müptezel Jahrein, büyük alim Mahmut Ustaosmanoğlu'nu skandal sözlerle hedef aldı!
Vasıfsız müptezel Jahrein, büyük alim Mahmut Ustaosmanoğlu'nu skandal sözlerle hedef aldı!

Gündem

Vasıfsız müptezel Jahrein, büyük alim Mahmut Ustaosmanoğlu'nu skandal sözlerle hedef aldı!

Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenaze namazı öncesi ailesinden önemli uyarı!
Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenaze namazı öncesi ailesinden önemli uyarı!

Gündem

Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenaze namazı öncesi ailesinden önemli uyarı!

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ŞAMİLCİ

GÜNAYDIN DENEN ZURNA! KOÇ ÜLKER GİBİLER HELİKOPTERE BİNECEK ALLAHIN DOSTLARINA MERSEDESİ ÇOK GÖRECEKSİN ÖYLE Mİ? BU EVLİYALAR BİR GÜN BİTİNCE ABDESTSİZLER İSTİNCASIZLAR ANYAYI GONYAYI GÖRECEKLER....

GÜNAYDIN

LÜKS ŞATAFATLI YAŞANTISI VE MERCEDESİ ÖKSÜZ KALDI AHİRETTEKİ YAŞANTISINDA BAŞARILAR DİLERİM.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23