İslam'a adanmış bir ömür! İşte alimlerin alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun muhteşem hayatı...

Asrı saadet kisvesini çağımızda yaymaya çalışan, çok sayıda talebe yetiştiren, hayatını İslam'a vakfeden büyük İslam alimi, mutasavvıf, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün gece ahirete irtihal etti.

93 yaşında emaneti Rabb'ine teslim eden Mahmut Efendi'nin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, üzücü haberi “Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular” sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Büyük alim Mahmut Efendi'nin vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda kişi taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Alimlerin alimi olarak görülen Efendi Hazretleri'nin vefatı derin bir üzüntüye neden olurken, İslam'a vakfettiği hayatı Akit TV ekranlarında anlatıldı.

Cenaze namazı yarın kılınacak

Öte yandan Mahmut Efendi'nin cenazesi yarın Cuma namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından kaldırılacak. Son dönemin en büyük dini şahsiyetlerinden biri olan Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesi için İstanbul’un yanı sıra şehir dışı ve yurt dışından da çok sayıda katılım bekleniyor.