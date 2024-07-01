İslâm Üniversitesinde Hıristiyan din adamı yetiştiriyorlar! FETÖ’nün Papaz aşkı

Dini cemaat kisvesi altında yıllarca fitne saçan ve sözde “dinlerarası diyalog” safsatasıyla İslam’ı tahrif etmeye çalışan eli kanlı terör örgütü FETÖ’nün maskesi bir kez daha düştü. FETÖ firarisi Süleyman Eriş’in rektörlüğünü yaptığı Pensilvanya’daki Respect Lisansüstü İslam Okulu (Respect Graduate School), resmi internet sitesinde yaptığı açıklama ile “klinik papazlar yetiştireceğini” duyurdu. Literatürde “klinik pastoral eğitim” olarak geçen programın amacının hastanelerde ve ruh sağlığı merkezlerinde insanlara dini terapi verecek papazların yetiştirilmesi olduğu ifade edildi. 1 Temmuz ile 23 Ekim arasında sürecek eğitimin ücreti 1000 dolar olarak belirlenirken, papazlık kursunun İngilizce ve Türkçe verilecek olması dikkatlerden kaçmadı. Bu sinsi eğitmenlik görevini ise FETÖ’nün yoğun olarak örgütlendiği Texas’taki Austin Eyalet Hastanesi’nde görev yapan ve College of Pastoral Supervision&Pyschotheraphy adlı papaz okulu kadrosunda yer alan Ron Cockroft ve Daniel Dávila adlı papazların üstlendiği öğrenildi.

Hıristiyana Müslüman denetmen

Bugün başlayacak olan papazlık eğitiminin denetmenleri arasında Papaz David Cerutti ve Papaz Phillip Stephens’ın yanı sıra sözde “Müslüman” FETÖ imamları da bulunuyor. ABD’nin Texas eyaletindeki FETÖ’ye bağlı Harmony Okulları’nın kurucularından Yetkin Yıldırım kurs denetmeni olurken, papazlık kursunun eğitim koordinatörlüğünü FETÖ kültür merkezlerinden Raindrop Türk Kültür Evi Müdürü Onur Ben Kaya’nın üstlenmesi, eli kanlı terör örgütü FETÖ’nün Müslüman görünümlü üyelerinin gerçek yüzünü deşifre etti. Dört ay sürecek “papazlık kursu”nda okutulacak ana ders kitabının ise papaz Anton T. Boisen’in yazdığı “Yaşayan İnsan Belgeler” olduğu belirtildi.

Öte yandan; eğitimi verecek olan papazlar Ron Cockroft ve Daniel Dávila’nın, 2023 yılının Aralık ayında FETÖ elebaşı hain Fetullah Gülen’i kampta ziyaret edip, “Fahri Müslüman Rehberi” sertifikası verdiği belirlendi.

Haçlılar Gülen'e hayran

Hıristiyan papazlarca elebaşı Fetullah Gülen’e verilen sertifikada şu ifadelerin yer aldığı ifade edildi: “Fevkalade liderliğiniz ve sarsılmaz ilhamınız, sayısız dini rehberi (chaplain) manevi yolculuklarında güçlendirdi ve yükseltti. Hayatınız ve çalışmalarınız dini rehberliğin kalbini ve ruhunu yansıtıyordu. Âhenkli ve şefkatli bir atmosferin teşkili konusunda ki kararlılığınız, insanlığa hizmet etmeye devam edecek bir miras bıraktı. Hayat modeliniz, manevi bakım ve rehberlik yoluyla insanlara nasıl hizmet edebileceğimizin tohumlarını atmamıza zemin hazırladı. Minnet ve hayranlıkla.”

FETÖ, Papaz, Homo İttifakı

Konuyla ilgili akit’e konuşan Araştırmacı Yazar Onur Can Nar, bugün başlayacak skandal papaz kursu ile ilgili şunları söyledi: “FETÖ’nün, ‘dinlerarası diyalog’ safsatası altında İslam maskesi takan uluslararası bir terör örgütü olduğu bir kez daha kanıtlandı. Gülen’in talimatıyla hayata geçen ve rehberliğini yaptığı bu kurs, FETÖ’nün amacının ve çalışmalarının kalbini ve ruhunu yansıtıyor. Pensilvanya’ya bağlı Bethlehem şehrinde faaliyet gösteren FETÖ’ye bağlı Respect Lisansüstü Okulu, papaz yetiştirmekle beraber Hristiyanlık ve Yahudilik içerisindeki sapkın mezheplerle kurduğu ilişkilerle de Amerikan gündeminde sık sık yer etmektedir.

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Moravya, Presbiteryen, Episkopal ve Luteryen kilise gibi LGBT destekçisi kiliselerle diyalog faaliyetleri yürütmenin yanı sıra Allah’ın varlığını ve Hazreti Musa’ya gelen vahyi inkâr eden LGBT destekçisi ve Siyonist ‘Yeniden Yapılandırmacı Yahudilik’ mezhebine bağlı haham okulu da Reconstructionist Rabbinical College ile Pensilvanya’da dinlerarası sempozyumlar düzenliyor.”

Gülen'i ziyaret ettiler

FETÖ üniversitesinde papazlık eğitimi verecek olan Hıristiyan din adamları Ron Cockroft ve Daniel Dávila, 2023 yılının Aralık ayında eli kanlı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i ziyaret edip, “Fahri Müslüman Rehberi” sertifikası verdiği belirlendi.