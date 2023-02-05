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Siyaset İslam şehidi İskilipli Atıf Hoca'ya 'vatan haini' diyen Ümit Özdağ Vali'yi hadsizce tehdit etti: Vatana ihanet ile yargılayacağız
Siyaset

İslam şehidi İskilipli Atıf Hoca'ya 'vatan haini' diyen Ümit Özdağ Vali'yi hadsizce tehdit etti: Vatana ihanet ile yargılayacağız

CHP iktidarı döneminde şapka takmadığı gerekçesiyle idam edilen İslam şehidi İskilipli Atıf Hoca’ya 'vatan haini' diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kabri başında anan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi de tehdit ederek, 'Vatana ihanet ile yargılayacağız' dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 15:32:00 - 2023-02-05 15:46:55
İslam şehidi İskilipli Atıf Hoca'ya 'vatan haini' diyen Ümit Özdağ Vali'yi hadsizce tehdit etti: Vatana ihanet ile yargılayacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şapka kanununa karşı çıktığı için idam edilen İskilipli Atıf Hoca'yı anma programına katılan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi tehdit ederek, 'Vatana ihanet ile yargılayacağız' dedi.

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 97'nci yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında dualarla yad edildi. Atıf Derneğince Gülbaba Mezarlığı'ndaki İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, HÜDAPAR Bölge Koordinatörü Ihsan Özdemir, Tokat İl Başkanı Mahmut Kaya, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek ile aile yakınları, Atıf Hoca'nın kabri başında yapılan duaya eşlik etti.

Ümit Özdağ tehdit savurdu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İskilipli Atıf Hoca'yı anma programına katılan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi hadsiz sözlerle hedef aldı. Çorum Valiliği tarafından anma programına ilişkin yapılan paylaşımı alıntılayan Özdağ, Vali Çiftçi'yi tehdit ederek, "Vatan hainlerini ananları vatana ihanet ile yargılayacağız" dedi.

İskilipli Atıf Hoca kimdir?

İskilipli Atıf Hoca, şapka kanunundan yaklaşık iki yıl önce "Frenk Mukallitliği ve Şapka" adlı bir kitap kaleme aldı. İskilipli Atıf, kitabında batının ilmini ve fennini almanın caiz olduğunu söyleyerek o günlerde bunun yerine batının ahlaksızlığının alındığını yazdı.

Kitabını yazdıktan 1,5 yıl sonra şapka kanununa muhalefet etmek suçundan tutuklandı. İskilipli Atıf Hoca 4 Şubat 1926 Perşembe günü sabaha karşı Eski Meclis binasının yakınındaki çarşıda asılarak idam edildi.

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