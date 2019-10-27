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Kültür - Sanat

İslam Sanatları Sergisine yoğun ilgi

“Geleneksel İslam Sanatları” alanında yaklaşık 400 eserin yer aldığı İslam Sanatları Sergisine öğrenciler ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

2019-10-27 10:21:00 -
İslam Sanatları Sergisine yoğun ilgi

 Yeni Akit  Ankara 

Geleneksel İslam Sanatları” alanında hat, tezhip, çini, minyatür, cilt, katı’, geometrik desenler ve ebru dallarında yaklaşık 400 eserin yer aldığı sergiyi ziyaret eden öğrenciler, hem sergiyi gezdiler hem de okullarında işlemiş oldukları sanat derslerini öğretmenleri eşliğinde birebir görme fırsatı yakaladılar. Ziyaret sırasında bol bol eserlerin fotoğraflarını çeken öğrenciler ayrıca ebru sanatını uygulamalı izleyerek kendileri de birebir deneme şansını yakaladılar. 21 Ekim’de açılışı yapılan ve Ankaralı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği “Geleneksel İslam Sanatları” sergisi, Ankara Milli Kütüphane Sergi Salonunda ziyaret edilebiliyor.


Yeni Akit Gazetesi
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