İslam Sanatları Sergisine yoğun ilgi

Yeni Akit Ankara

“Geleneksel İslam Sanatları” alanında hat, tezhip, çini, minyatür, cilt, katı’, geometrik desenler ve ebru dallarında yaklaşık 400 eserin yer aldığı sergiyi ziyaret eden öğrenciler, hem sergiyi gezdiler hem de okullarında işlemiş oldukları sanat derslerini öğretmenleri eşliğinde birebir görme fırsatı yakaladılar. Ziyaret sırasında bol bol eserlerin fotoğraflarını çeken öğrenciler ayrıca ebru sanatını uygulamalı izleyerek kendileri de birebir deneme şansını yakaladılar. 21 Ekim’de açılışı yapılan ve Ankaralı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği “Geleneksel İslam Sanatları” sergisi, Ankara Milli Kütüphane Sergi Salonunda ziyaret edilebiliyor.