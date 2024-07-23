İslam Memiş'ten piyasaları sarsacak öngörüler: O karar her şeyi değiştirdi! Altın fiyatlarında son durum

Finansal analist İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarına umut vaad eden gelişmeleri işaret ediyor. İç piyasalar ve borsada beklenen yükseliş, kripto para ve döviz piyasaları için dikkat çeken analizler.

Altın yatırımcıları altın fiyatlarındaki hareketliliği takip etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından piyasalarda değişimler yaşandı.Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 536 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel 2 bin 522 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,60 altında 2 bin 534 liradan tamamladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Biden’ın adaylıktan çekilmesinin küresel piyasalarda beklenen etkiyi ortaya çıkarmadığını belirtti.

Altın ve Gümüş Alımları için Umut Vaad Eden Bir Hafta

İslam Memiş, bu haftanın altın ve gümüş alımı yapmayı planlayan yatırımcılar için güzel geçeceğini öngörüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu “B3”den “B1”e yükseltmesinin, iç piyasalara olumlu yansıyacağını belirten Memiş, bu durumun borsada yükselişe ve Türk Lirası'nın değerlenmesine zemin hazırlayacağını ifade etti.

Düşüş eğiliminde hareket eden altın fiyatları ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilme kararının ardından değişti. Altın fiyatalarında ibre yeniden yukarı yönlü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi gram altın çeyrek altın 23 Temmuz Salı ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

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Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 536 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 230 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 852 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,16 altında 2 bin 397 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 394 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK

Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmelerin küresel piyasalardaki belirsizliği artırdığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Eski Başkan Donald Trump'ın başkan seçilmesi halinde ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişesinin yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediğini analistler, bu durumun emtia ve tahvil piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 390 dolar seviyesinin destek, 2 bin 430 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

"YENİ ZİRVELER BEKLİYORUZ"

TGRT Haber'e konuşan Memiş 2 haftalık yatay seyrin olabileceğini söyledi. Yatırımcıya altın konusunda tavsiyelerde bulunan Memiş şunları söyledi:

"Gram altında 2 bin 600 TL altına düştü. Şu anda 2 bin 570 ile 2 bin 590 aralığında. Gram altın 3 işlem gününde 100 TL'lik değer kaybıyla karşılaştı. Yaklaşık 2 hafta yatay süreç devam edecektir. Dışarıda hava durumu puslu. Orta Doğu ve ABD seçimlerini takip ediyoruz. 1-2 hafta dinlenme olabilir ama Ağustos ayı itibariyle yeni zirveler bekliyoruz. Altının gram fiyatında yılın ikinci yarısındaki yükseliş trendi devam edebilir. Yıl sonu gram altın tahminim; 3 bin ile 3 bin 500 TL arası. Altın alımı için arayanlar için 2 bin 600 TL'nin altındaki her fiyat alım için doğru olabilir."