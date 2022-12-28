İslam Memiş’ten önemli açıklamalar! Düğün yapacaklar, altın alacaklar! Gram altın için rakam ve tarih verdi.

Düğün yapacak ve ALTIN borcu olanlar dikkat! İslam Memiş’ten GRAM ALTIN için flaş tahmin... Rakam ve tarih verdi

"BASKI ALTINDA TAMAMLADI"

2022 yılında yılın ilk çeyreğinde altın ve gümüş fiyatları oldukça yüksekti. İyi bir başlangıç yaptı ancak yılın ikinci çeyreğinde ABD Merkez Bankası FED'in faiz politikasından dolayı yılın ikinci ve üçüncü çeyreğini baskı altında tamamladı.

Ancak Kasım ayı itibariyle yani yılın son çeyreğinde tekrar toparlama sürecine girdiğini gözlemliyoruz. Gram altın tarafında problem yok sadece ons tarafında baskılanma oldu.

Gram altın yıla 775 lira seviyesinden başlamıştı bugün 1.098 lira seviyesinde gramın da 323 lira bir getiri sağlamış oldu.

GÜMÜŞ ALTINFAN FAZLA KAZANDIRDI

Gümüşün gramı 9.92 lira seviyesindeydi bugün 14.27 lira seviyesinde bu tarafta da gümüş yatırımcısı kazandı hatta altından fazla kazandıran bir emtia oldu. 2023 yılında bu yükselişlerin ben devam edeceğini tahmin ediyorum.

Özellikle ons altın tarafında tekrar 2.000 dolar seviyesinin üzerine ataklar gram altın tarafında 1.450'li rakamlar sürpriz değil bizim için beklediğimiz rakamlar.

"YENİ REKORLAR YOLDA"

Merkez bankaları piyasaları baskılamasaydı enflasyonla mücadele için gerçek değerler şu anda 1.280 - 1.300 lira seviyesindeydi.

Altın bozduracak veya gümüş bozduracak yatırımcılara acele etmemeleri noktasında tavsiyelerimiz oluyor. Çünkü resesyon riski ile alakalı çok ciddi bir süreç başlayabilir.

Düğün yapacak ve ALTIN borcu olanlar dikkat! İslam Memiş'ten GRAM ALTIN için flaş tahmin... Rakam ve tarih verdi

Dünyanın her bir yeri ateş çemberi içinde. ABD'de soğuk hava şartlarından dolayı enerji krizi yaşanıyor. Fransa'da PKK terör örgütünün yapmış olduğu eylemler, İran'da işler oldukça karışık, Çin tarafında salgın hastalıklar var bunlar küresel ekonomiler için risk oluşturmaya devam ediyor.

"FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRMESİ GEREKİYOR"

Gram ve gümüş tarafında yeni rekorlar beklediğimizi söyleyebilir. Zaman zaman kar satışları gelebilir ama bunu da altın alacak veya altın yatırımı yapacak olan veya düğün yapacak olan yatırımcısının da bir fırsat olarak değerlendirmesi gerekiyor. 2023 yılında 1.280'den sonra 1.300'lü – 1.400'lü rakamlar konuşabiliriz diye tahmin ediyorum.

2022'Yİ KAPATIRKEN ALMAK DAHA MI KARLI?

Evet. Benim için öyle. Çünkü 2022 yılında ciddi anlamda baskılanan bir altın gümüş fiyatı var karşımızda. 2023 yılında da tam tersi senaryo görebiliriz.

Özellikle FED, Mart ayı itibariyle faiz artırımlarını kenara bırakacak. Dolayısıyla da altın fiyatlarında daha çok yükseliş trendinin olacağını ben tahmin ediyorum.

2023 yılında gümüş altından daha fazla kazandıran veya daha fazla konuşulan bir emtia olabilir bu tarafa da dikkat çekmek isterim.