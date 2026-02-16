  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin gözbebeği KAAN’ın yeni prototipleri sahnede! Peki neler değişti? Binbaşı isyan etti: Çok gizli diye operasyona gidiyoruz, konumumuzu sosyal medyada görüyoruz Damarları 'paspas' gibi temizliyor, hafızayı çelik gibi yapıyor! Sabah aç karnına 1 bardak içen yaşadı Hangardan gelen o kare düşmana korku saldı! Milli gurur KAAN'da yeni dönem başladı İslam Memiş’ten bomba tahmin! Altında yükseliş kapıda Günde 1 kaşık tahin yeter! Kimse bu kadar faydalı olduğunu bilmiyordu! Müthiş şifa Türkiye'den onlarca TB2 SİHA alan ülkede deprem! 24 Saatte 345 İHA kaybettiler İş hiç hesap etmediğimiz noktalara ulaştı: İnsanlar kime oy vermeliyim diye ona soracak En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Bayraktar TB3 SİHA vurdu, ülke resmen sallandı: 3 riskle karşı karşıyayız
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
İslam Memiş’ten bomba tahmin! Altında yükseliş kapıda
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İslam Memiş’ten bomba tahmin! Altında yükseliş kapıda

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılında ABD’nin İran’a müdahale etme ihtimali olduğunu söyleyerek, ons altında yükseliş dalgasının kapıda olduğunu belirtti.

1
#1
Foto - İslam Memiş’ten bomba tahmin! Altında yükseliş kapıda

Son zamanlarda altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibindeyken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni açıklamalar yaptı. Memiş, bu hafta için yatırımcıları uyardı. Memiş, ons altında yeni bir yükseliş dalgasının kapıda olduğunu belirtti.

#2
Foto - İslam Memiş’ten bomba tahmin! Altında yükseliş kapıda

“YUKARI YÖNLÜ OLABİLİR” Manipülatörlerin dipten ikinci vuruşu yapacaklarını işaret eden Memiş, hiçbir şeyin zirve olmadığını belirterek şöyle konuştu:

#3
Foto - İslam Memiş’ten bomba tahmin! Altında yükseliş kapıda

İran tarafında Amerika'nın bir müdahalesi olacak diye beklenti var. Ben 2026 yılında İran'a bir müdahale bekliyorum. Yaklaşık 3 hafta veya 4 hafta sürecek bir müdahale bekliyorum. Dolayısıyla piyasalarda bu fiyatlanma yukarı yönlü olabilir diye tahmin ediyorum” diyerek uyardı.

#4
Foto - İslam Memiş’ten bomba tahmin! Altında yükseliş kapıda

“YILLIK GETİRİYİ BİR AYDA VERDİ” Memiş “5 bin dolar seviyesinin aşağısında 4 bin 980 dolar ile 4 bin 800 dolar seviyesi var destek seviyesi olarak. Ben kısa vade kalıcı olmasını düşünmüyorum” dedi.

#5
Foto - İslam Memiş’ten bomba tahmin! Altında yükseliş kapıda

Gümüş için kaybın devam ettiğini hatırlatan Memiş, bu düşüşün süreceğinin sinyalini vererek “Gümüşün ons tarafında üç haneli rakamları görmeyi beklemiyorum. Gümüş yatırımcısı için dua edeceğiz. Ocak ayında gerekeni söyledik. Yıllık getiriyi Ocak ayında bir ayda verdi” dedi.

#6
Foto - İslam Memiş’ten bomba tahmin! Altında yükseliş kapıda

ŞAMPİYON HANGİSİ OLACAK? İslam Memiş, borsaya ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yaptı. Memiş, borsa için yılın ikinci yarısını işaret ederek “2026 yılındaki şampiyonum gümüş veya altın değil borsa olacağın tahmin ediyorum” dedi.

#7
Foto - İslam Memiş’ten bomba tahmin! Altında yükseliş kapıda

“ÇOK HIZLANDIĞI ZAMAN KORKUN” Memiş, şunları söyledi: Kademe kademe yükselecek. Çok hızlandığı zaman korkun. Aralık ayında, Ocak ayında biliyorsunuz her gün gümüş, her gün altın, her gün gümüş. Ne oldu şimdi? Patlattılar. O yüzden sağlıklı yükselişlerin olabilmesi için teknik düşüşlere mutlaka ihtiyaç var.

#8
Foto - İslam Memiş’ten bomba tahmin! Altında yükseliş kapıda

FED FAİZ İNDİRECEK BEKLENTİSİ Öte yandan Cuma günü açıklanan ABD enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi FED’in faiz indireceğine dair beklentileri de yükseltmişti.

#9
Foto - İslam Memiş’ten bomba tahmin! Altında yükseliş kapıda

Cuma günü sert yükseliş yaşayan gram altın, haftaya alım fırsatı ile başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi
Gündem

İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi

İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimleri sonuçlandı. Seçimleri 42 yıl sonra 42 oy farkla AK Parti'ye yakın isim olan Mustafa Keleş kazan..
Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!
Gündem

Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!

Ukrayna'nın tehditleri gündemdeyken Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildird..
Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı
Gündem

Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı

Jeffrey Epstein skandalı küresel ölçekte yeni belgelerle büyürken, dosyadaki "Türkiye" izini 6 yıl önce ilk kez Gazeteci Talat Atilla kamuoy..
CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!
Gündem

CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!

Türkiye’nin kilitlendiği ‘sahte diploma’ davasında bugün Silivri’de tansiyon yükseldi! Hakkında açılan yolsuzluk, para aklama ve suç örgütü ..
Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı
Gündem

Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman gazeteci Tilo Jung'un sanatçılara Filistin hakkında sorduğu sorular yanıtsız kaldı...
Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"
Dünya

Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"

Hollanda Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, ABD’nin F-35 yazılım güncellemeleri konusunda müttefiklerine zorluk çıkarması durumu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23