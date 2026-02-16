İslam Memiş’ten bomba tahmin! Altında yükseliş kapıda

İran tarafında Amerika'nın bir müdahalesi olacak diye beklenti var. Ben 2026 yılında İran'a bir müdahale bekliyorum. Yaklaşık 3 hafta veya 4 hafta sürecek bir müdahale bekliyorum. Dolayısıyla piyasalarda bu fiyatlanma yukarı yönlü olabilir diye tahmin ediyorum” diyerek uyardı.