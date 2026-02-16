Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'ten 2026 önerisi: Kademe kademe yükselecek

"3-4 HAFTA SÜRECEK BİR MÜDAHALE BEKLİYORUM" - Memiş, jeopolitik risklere dikkat çekerek, "İran tarafında Amerika'nın bir müdahalesi olacak diye beklenti var. Ben 2026 yılında İran'a bir müdahale bekliyorum. Yaklaşık 3 hafta veya 4 hafta sürecek bir müdahale bekliyorum. Dolayısıyla piyasalarda bu fiyatlanma yukarı yönlü olabilir diye tahmin ediyorum. 5 bin dolar seviyesinin aşağısında 4 bin 980 dolar ile 4 bin 800 dolar seviyesi var destek seviyesi olarak. Ben kısa vade kalıcı olmasını düşünmüyorum" dedi.