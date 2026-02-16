  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'ten 2026 önerisi: Kademe kademe yükselecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nden müjde: Eskişehir'de 6 bin 55 aile bayram yapıyor Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş: Diyanet Radyo'nun ödülü iftihar vesilesidir Maaşlar kesiliyor, ödemeler geri toplanıyor! SGK'dan sahte emekliliğe sıkı denetim TOKİ'den Karaman'a 1550 Konut Müjdesi: Yüzyılın Projesinde Kura Çekildi Türkiye'nin sınır güvenliği testi: Yaban hayatı kaçakçılığına geçit yok Sağlıklı Nesiller İçin Somut Adım: Mardin-Derik'te 635 Çocuğa Eğitim Türkiye'nin Gazze desteği sürüyor: Konya'dan 15 tırlık insani yardım
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'ten 2026 önerisi: Kademe kademe yükselecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'ten 2026 önerisi: Kademe kademe yükselecek

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 2026 yılında şampiyonun altın veya gümüş değil borsa olacağını tahmin ediyor.

#1
Foto - Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'ten 2026 önerisi: Kademe kademe yükselecek

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons altında yeni bir yükseliş dalgası beklediğini belirterek ABD'nin İran'a olası müdahalesinin piyasaları yukarı taşıyabileceğini söyledi. Altın piyasalarındaki hareketlilik yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi, Fed'in faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Bu gelişmenin ardından gram altın cuma günü sert yükseliş kaydederken, haftaya alım fırsatıyla başladı. 16 Şubat 2026 itibarıyla gram altın 7 bin 36 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 5 bin 6 dolar seviyesinde bulunuyor.

#2
Foto - Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'ten 2026 önerisi: Kademe kademe yükselecek

ONS ALTINDA HEDEF 6 BİN DOLAR - Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global yayınında piyasaları değerlendirdi. Memiş, altındaki yükselişin henüz zirve olmadığını belirterek manipülasyon uyarısında bulundu ve ons altında 6 bin dolar seviyesinin hedeflenebileceğini ifade etti.

#3
Foto - Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'ten 2026 önerisi: Kademe kademe yükselecek

"3-4 HAFTA SÜRECEK BİR MÜDAHALE BEKLİYORUM" - Memiş, jeopolitik risklere dikkat çekerek, "İran tarafında Amerika'nın bir müdahalesi olacak diye beklenti var. Ben 2026 yılında İran'a bir müdahale bekliyorum. Yaklaşık 3 hafta veya 4 hafta sürecek bir müdahale bekliyorum. Dolayısıyla piyasalarda bu fiyatlanma yukarı yönlü olabilir diye tahmin ediyorum. 5 bin dolar seviyesinin aşağısında 4 bin 980 dolar ile 4 bin 800 dolar seviyesi var destek seviyesi olarak. Ben kısa vade kalıcı olmasını düşünmüyorum" dedi.

#4
Foto - Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'ten 2026 önerisi: Kademe kademe yükselecek

"GÜMÜŞ YATIRIMCISI İÇİN DUA EDECEĞİZ" - Gümüş piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, kayıpların sürebileceğini belirterek, "Gümüşün ons tarafında üç haneli rakamları görmeyi beklemiyorum. Gümüş yatırımcısı için dua edeceğiz. Ocak ayında gerekeni söyledik. Yıllık getiriyi Ocak ayında bir ayda verdi" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'ten 2026 önerisi: Kademe kademe yükselecek

"2026 ŞAMPİYONUNUN BORSA OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUM" - Borsa için ise 2026'nın ikinci yarısına işaret eden Memiş, altın ve gümüş yerine hisse senedi piyasalarının öne çıkabileceğini söyledi. Memiş, "2026 yılındaki şampiyonum gümüş veya altın değil borsa olacağın tahmin ediyorum. Kademe kademe yükselecek. Çok hızlandığı zaman korkun. Aralık ayında, Ocak ayında biliyorsunuz her gün gümüş, her gün altın, her gün gümüş. Ne oldu şimdi? Patlattılar. O yüzden sağlıklı yükselişlerin olabilmesi için teknik düşüşlere mutlaka ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi
Gündem

İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi

İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimleri sonuçlandı. Seçimleri 42 yıl sonra 42 oy farkla AK Parti'ye yakın isim olan Mustafa Keleş kazan..
Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, BAE ziyaretini neden erteledi..
Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım
Eğitim

Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen "Ramazan Ayı Etkinlikleri" rehberi, yıllardır bu milletin değerlerine yabancı..
Milli serveti hortumlayan kaçakçılara dur diyen yok mu! 9 ilin kaçak elektriği tavan yaptı
Gündem

Milli serveti hortumlayan kaçakçılara dur diyen yok mu! 9 ilin kaçak elektriği tavan yaptı

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından açıklanan veriler, Şanlıurfa’da dönen kirli çarkı ve tüyü bitmemiş yetimin hakkına nasıl el uzatıldığını g..
İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından...
Gündem

İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından...

Gazze’de soykırım yapan siyonist ordunun 50 binden fazla askeri yurt dışından getirdiği açıklandı. Declassified UK’ın yaptığı bilgi edinme ö..
O ülke tamamen Euro'ya geçiyor!
Ekonomi

O ülke tamamen Euro'ya geçiyor!

İsveç, NATO üyeliğinin ardından kronu bırakıp euroya geçişi yeniden gündeme aldı. Hükümet analiz hazırlığında; iş dünyası ve bazı siyasetçil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23