Rengi solan atletleri ilk günkü beyazlığına kavuşturuyor! Tek bir adımla kar beyazı olacak! Denenmeli mutlaka

Rengi solan çamaşırlar için her daim arayış içerisine gireriz.

Beyaz atletler sık kullanım ve yıkama sonrası zamanla sararıp matlaşabiliyor. Ancak panik yapmaya gerek yok! Uygulayacağınız tek bir pratik yöntemle atletleriniz yeniden tertemiz, parlak ve ilk günkü görünümüne kavuşabilir. Üstelik hem kolay hem de oldukça etkili bu çözüm, dolabınızdaki beyazların adeta hayatını kurtaracak.

Beyaz giysiler, sık kullanım ve yıkamayla birlikte zamanla sararabilir, matlaşabilir ve canlılığını yitirebilir. Bu durum da kıyafetlerin ilk günkü temiz ve parlak görünümünü kaybetmesine neden olur.

Kaç kez yıkarsanız yıkayın çıkmayan bu lekeler sizi de çaresiz bırakıyorsa, çözüm sandığınızdan çok daha yakında!

Evde bulunan basit ve doğal malzemelerle hazırlayacağınız karışımlar sayesinde sararmış ve matlaşmış beyaz kıyafetlerinizi yeniden canlandırmanız mümkün. İşte beyaz çamaşırlarınıza eski parlaklığını geri kazandıracak en pratik ve etkili yöntemler…

Öncelikle bu lekelerin oluşmasını en baştan önlemek gerekir. Bu yüzden beyaz atletlerinizi kullandıktan sonra vakit kaybetmeden yıkamak oldukça önemlidir. Ter izleri bekledikçe kumaşa daha fazla nüfuz eder ve çıkarılması zorlaşır. Kısacası mümkün olan en kısa sürede yıkamak, lekelerin kalıcı hale gelmesini büyük ölçüde engeller.

Bir diğer kolay uygulama ise yarım çay kaşığı çamaşır deterjanını, çeyrek su bardağı beyaz sirke ve yine çeyrek su bardağı soğuk suyla karıştırarak bir çözüm hazırlamaktır.

Hazırladığınız bu karışımı doğrudan sararmış çamaşırın üzerine döküp hemen çamaşır makinesinde yıkadığınızda, beyazlarınızın tekrar parlak ve lekesiz hale geldiğini göreceksiniz.

Çamaşırlarınızın renginin solmasının bir nedeni de kullanılan deterjan olabilir. Deterjan kalıntıları zamanla kumaşın matlaşmasına ve solmasına yol açabilir.

Bunu önlemenin ve beyaz çamaşırları canlandırmanın pratik bir yolu, çamaşır makinesine yarım su bardağı tuz eklemektir. Tuz, deterjan artıklarını temizleyerek beyaz çamaşırlarınızın eski canlı ve parlak görünümünü geri kazandırır.

Kabartma tozu (sodyum bikarbonat), beyaz çamaşırlar için son derece etkili ve doğal bir temizlik ürünüdür.

Yıkama sırasında çamaşır makinesine yarım su bardağı kabartma tozu eklemek, kir ve lekelerin çözülmesine yardımcı olur ve beyazların yeniden parlamasını sağlar.

Karbonat, özellikle sararmış bölgelerde etkisi gösterir. Sararan alanı tamamen kaplayacak şekilde karbonat serpin ve üzerine limon suyu sıkın. Karışımın oluşan köpüğü, lekelerin kumaştan çözülmesine yardımcı olur. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra çamaşırınızı her zamanki gibi makinede yıkayabilirsiniz.

