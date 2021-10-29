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Ekonomi İslam Memiş'ten kripto para, dolar ve altın uyarısı
Ekonomi

İslam Memiş'ten kripto para, dolar ve altın uyarısı

Ekonomist İslam Memiş, kripto paralar, dolar ve altın hakkında çarpıcı uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 01:37:00 -

Piyasaların nabzını tutan ekonomist İslam Memiş, kritik bir yorum yaptı.

Memiş'in açıklamaları şöyle:

Öncelikle haftayı hatırlayalım. 9,84'e kadar yükselen bir dolar kuru sebepler mağlum TCMB'nin faiz indirimi, Türkiye'nin gri listeye alınması ve büyükelçiler krizi. Gram altın Türk Lirası seviyesi 564 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Bu yaşanan kargaşada bir takım yatırımcılar korku ve panik ile yüksekten alım yapılmamalı, ben yüksekten dolar ve emtia almayı uygun görmüyorum kişisel olarak. Teknik olarak büyükelçi krizinin çözümüyle gram altın 5,40 lira seviyesine dolar TL'nin ise 9,40'lı seviyelere kadar gerilediğini gördük.

Dolayısıyla kurların önü açık diyebiliriz

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün düzenlenen enflasyon toplantısında yaptığı açıklamada, dolar kurlarına bir müdahale olmayacağının sinyalini verdi. Dolayısıyla kurların önü açık diyebiliriz. Enflasyon rakamlarını da yukarı yönlü revize etti. TCMB, fed ve UCB enflasyonun kalıcı olduğunu itiraf etti. İnsanlar bütün dünyada fakirleşmeye devam ediyor.

BIST 100

Borsa endeksi 152'nin üzerinde tüm dünyada borsaların bu kadar yüksek olması bana mantıksız geliyor. Borsada işlem yapanlar dikkatli olsun.

Kripto para borsaları

Ben kripto paralar için daha önce uyardım, kripto paralarda büyük bir düşüş bekliyorum. Son 1 aydır uyarıyorum. Böyle bir kayıp büyük zarar verir insanlara.

Altın ne olacak?

Altının onsu denedi ama yukarı doğru gidemedi, altının ons fiyatının 1780 ve 1808 seviyelerinde duracağını düşüyorum. Bir dip operasyonu yapacaklar o operasyon başlamadan sonra operasyon yapmazlar uyarılarım vardı. Bunların hepsi geçerli, fed'in yapacağı açıklamalara bağlı olarak şekillenecek. Fed güvercin bir politika izlerse altın ons fiyatı 1830 seviyelerine kadar gidebilir. Altın fed toplantısı ve powell'in açıklamasına göre şekillenecek.

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