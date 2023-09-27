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Ekonomi İslam Memiş'ten Ekim ayı uyarısı!
Ekonomi

İslam Memiş'ten Ekim ayı uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-09-27 17:58:00 -
İslam Memiş'ten Ekim ayı uyarısı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ekim ayı için "buhran" uyarısı yaptı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ekim ayı için "buhran" uyarısı yaptı.

İslam Memiş, gram altın ve ons altın için ekim ayı tahminlerini açıkladı:

"Ons altın 1906 dolarda. Yükseliş trendi daha gelmedi. Dolar endeksi yükseldiği için altın ve gümüş gibi emtialar geriledi. 1890 destek seviyesi var, buralar alım yeridir. 1950 direncini bu hafta takip ediyorum.

Gram altın TL 1670 lirada. Serbest piyasalarda 1707-1712 lira. 1700 altında gram altın yok. Orta ve uzun vadeli yatırımcılara alım fırsatı vermeye devam ediyor. Altında düşüşler kalıcı değil. Ons gümüşte 22.80 destek seviyesi çalışıyor. Bunun altına düşüş beklemiyorum. 24 dolar, 24.75 dolar direncini takip ediyorum. Elinde dolar olan varsa gümüş uygun fiyatlardan geçiyor. Gram gümüş 20.11'de. 21.50 ve 22.50 dirençlerini takip etmeyi sürdüreceğim.

Yatay, sakin bir haftayı geride bırakacağız. Önemli bir veri akışı yok. Sadece cuma günü euro bölgesinde enflasyon var. Enflasyonla alakalı düşüş beklentisi olan hüsrana uğrayabilir. Bütün ülkelerde enflasyon rakamlarının yukarı yönlü hareketlerini göreceğiz."

Dolar fiyatlarına ilişkin de açıklama yapan İslam Memiş, ''Dolar TL kuru 27.26 seviyesinde. Bütün ülkelerde dolar değer kazandı. Dolar endeksi güçlü duruşunu devam ettiriyor. Böylece diğer enstrümanlara karşı daha güçlü olduğunu görüyoruz. 92.94 öngörüm devam ediyor yıl sonu dolar endeksi öngörümde. 29.70 yıl sonu dolar TL öngörümde değişiklik yok. 2024 yılında 45 lira seviyesinde de değişiklik yok. Bugünlerde eğer ısrarla döviz almak isteyen varsa burada, dolar karşısında hangisi değer kaybetmişse o tarafta ilgilenilmeli. O da euro." dedi.
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