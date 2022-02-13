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Ekonomi İslam Memiş’ten dolar uyarısı: Bunu yapan zarar eder
Ekonomi

İslam Memiş’ten dolar uyarısı: Bunu yapan zarar eder

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşlara dolar konusunda önemli uyarılarda bulundu. Dolar kurunun aniden yükselmesini "tamamen köpük" olarak değerlendiren Memiş, duygularıyla hareket edenlerin zarar edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 15:58:00 -
İslam Memiş’ten dolar uyarısı: Bunu yapan zarar eder

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kuru hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Dolar kurunun aniden 8 liradan 18 liraya kadar yükselmesinin "mantık dışı bir olay" olduğunu belirten Memiş, "2-3 hafta içinde doların 8 liradan 18 liraya kadar çıkması tamamen köpük. Bunu herkes söylüyor ve belirtiyor zaten" dedi.

Dolar kurunun hiçbir sebep yokken durup dururken arttığını söyleyen Memiş, "Burada duygularıyla hareket edenler zarar etti ve zarar etmeye devam edecekler. Düşerken de yükselirken de" diye konuştu.

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