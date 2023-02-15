İslam Memiş'ten dolar kuru için 25 lira açıklaması! 'Bir kez daha düşünün' diyerek duyurdu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Ekonomi çökecek diyenlere kötü haber!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Memiş'in TV100'deki o açıklamaları:

Karamsar tablo çizenler, deprem öncesi de “Ekonomi çöktü” demiyorlar mıydı?

Bugün “Yandınız” demeleri gayet doğal.

Borsa çökecek, dolar uçacak öyle mi?

Peki 4 bin 505 puandaki endeksin iki hafta ki değerini, altı ay sonra ki değerini ve sonrasında yıllık getirisini takip edin.

Deprem felaketinden önce 2023 yılı öngörümüz dolar/TL kurunda maksimum 24-25 lira aralığı değil miydi?

Peki dolar/TL 24-25 lira olduğunda “Bak gördünüz mü deprem zararının maliyeti bu” mu diyecekler?

Bunun gibi gelecek haftalar konuşulacak onlarca örnek verebilirim.

Şimdi kararı siz verin.

“Yandık, battık” diyenlere inanıp borsa getirisinden uzak durup, dövize mi yükleneceksiniz?

Bence bir kez daha düşünün.

Ortada büyük bir acı, büyük bir maliyet var.

Arkasında ise çökmeyecek bir ekonomi var.

Ben karamsar değilim, ekonomik olarak hızlı toparlanacağız.

Karar verirken üzülmeyin!