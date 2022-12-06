İslam Memiş'ten dolar kuru için 10 lira duyurusu! Resmen tarih verdi

İslam Memiş dolarda yaşanan geri çekilmeye ilişkin 'sonuna geldik' diyerek tahminini açıkladı. "Dolar kaç lira olacak?" sorusuna cevap veren İslam Memiş, '10 lira' söyleminin gerçekçi olmadığını vurguladı, mart ayına işaret etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamasıyla hızlı bir düşüş geçen dolar fiyatına ilişkin beklentiler hem yatırımcı hem de üreticinin gündeminde. Dolar endeksi hazirandan bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'de dolar/TL kurunun gelecek aylarda nasıl şekilleneceğine ilişkin tahminlerini paylaştı. İslam Memiş, son dönemde geri çekilerek düşüşe geçen dolar fiyatında yükseliş trendinin sonuna gelindiğini vurguladı.

Fed'in faiz artışlarında yavaşlayacağı sinyali dolarda hızlı bir geri çekilmeye neden olduğunu belirten İslam Memiş şöyle konuştu:

“TL/dolar kurunu yorumlayan İslam Memiş açıklamalarında şunları kaydetti: Ben yavaş yavaş sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Burada doların ana vatanındaki gelişmeler önemli. Dolar endeksi bu hafta biraz daha gerileyebilir ama önümüzdeki hafta yükselebilir. Yukarıda bir miktar alımımız var ve baskılama hala devam ediyor. Dolar tarafından artık ocak ayı itibari ile aşağı yönlü trendin devam edeceğini ben tahmin ediyorum. Ama bu düşüş anlamına gelmemeli. Şu an gereğinden yüksek bir rakam karşısındayız. Dolar endeksi 114,70 seviyesinde. Dolar/TL kuru 18,70 lira seviyesinde."

Dolar için 10 lira açıklaması

Dolar endeksi hızlı bir şekilde geriledi. Bizde dolar hiç gerilemedi. Dolayısıyla çok hızlı bir gerileme değil de, artık aşağı yönlü trend Ocak ayı itibari ile devam edebilir. Kamuoyunda 10 lira gibi rakamlar dolaşıyor. Öyle bir rakam yok. Bu çok manipüle edilen bir durum.

İlk önce 18 lira seviyesinin altına sarkması lazım. Çok çok iyi bir gelişme. Enflasyon düşüyor ve politika faizi düşüyor. Fed bir hamle yapmıyor, mart ayı itibari ile bu sefer 16’lı rakamları konuşabiliriz. 16 lira seviyesinin altını konuşmak içinse farklı hikâyelere gerek var.

“Bugünden 3 ay sonrasını görmek baya imkansız olduğu için 3 ay içinde neler değişecek kimse bilmiyor. Bugün yeni vakalar yeni virüsler nerelere gidecek. Küresel ekonomilerle ve piyasalarla alakalı pek çok hamle var.”