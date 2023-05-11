İslam Memiş'ten borsa için bomba çağrı yaptı! O tarihi işaret etti: 6000 puan ile sert cevap verebilir! Tahmini

Yatırımcılar ve kendine yatırım alternatifi arayarak borsaya yönelmeyi düşünen vatandaşlar İslam Memiş'in açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki İslam Memiş borsa hareketliliği ile ilgili neler söyledi? Memiş'e göre borsa puan aralığı nasıl devam edecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ BORSA AÇIKLAMALARI

Borsa İstanbul son günlerde düşüşe geçti. Açıklanan verilere göre XU100 endeksi 4 bin 400 TL seviyesine kadar düştü. İslam Memiş bu düşüşün beklendiğini söyledi. İslam Memiş seçimler öncesinde borsanın bıçak sırtında olduğunu ve bu durumların yatırımcı için bir fırsat olduğunu, seçim öncesinde her zaman böyle durumlar yaşanacağını ve 4 bin 500 puan sonrasında 4 bin puan seviyesinin beklendiğini, seçim ve dolar tarafında olan satışlar sebebiyle düşüşler yaşandığını söyledi.

İslam Memiş yüzde 50 alım yapan kişilerin 4 bin 150-4 bin 200 ile ikinci alımı yapabileceğini ve bekleyeceğini söyledi, bu kişilerin en az 6 bin puan beklediğini söyledi. İslam Memiş aynı zamanda bu sene dolar kurunda yaşanabilecek rekor atakların piyasalarda da risk oluşturacağını ve dolarizasyon önüne geçilebilmesi için borsa desteklerinin olacağını, dolar ve borsanın doğrusal olarak yükseleceğini ve yatırımcının borsayı tercih edeceğini söyledi. Karar'a göre: Döviz kurunda dolar mı, Euro mu, sterlin mi seçiminin iyi yapılması gerektiğini söyleyen Memiş aynı tercihlerin altında da olduğunu söyledi. Has astar mı sarrafiye grubu mu diye düşünen yatırımcının işçilik farkını düşünmesinin önemli olduğunu söyleyen uzman borsada hisse değerine odaklanmanın yanlış bir yaklaşım olduğunun da altını çizdi.



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