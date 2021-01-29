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Ekonomi İslam Memiş'ten bomba gümüş tavsiyesi! Altından fazla kazandıran emtia 2 hafta içerisinde...
Ekonomi

İslam Memiş'ten bomba gümüş tavsiyesi! Altından fazla kazandıran emtia 2 hafta içerisinde...

Geçtiğimiz yılın en çok değer kazanan değerli madeni gümüş oldu. Gümüşe yatırımı her platformda öneren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Ancak 6 liradan olmayacak. 2,50 TL’den olmadığı gibi. 2. gümüş fırtınasına hazır olun..." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 14:22:00 - 2021-01-29 14:57:23
İslam Memiş'ten bomba gümüş tavsiyesi! Altından fazla kazandıran emtia 2 hafta içerisinde...

Bir süredir altın ve dolarda beklentisi karşılık bulmayan yatırımcının alternatif yatırım arayışları sürüyor. Değerli madenlerden gümüş bu alternatiflerden en dikkat çekeni. Nedeni ise; gümüş geçtiğimiz yıl sürpriz yaparak büyük değer kazandı.

2020 göstergelerine baktığımızda gümüşteki artı değer yüzde 47 civarlarında. Gelişmeler bu şekildeyken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de 'gümüş' ısrarına devam ediyor. Memiş yeni açıklamasında, "Birgün herkes keşke bende gümüş alsaydım diyecek. Ancak 6 liradan olmayacak! 2,50 TL’den olmadığı gibi. 2.gümüş fırtınasına hazır olun..." dedi.

Sosyal medya hesabından gümüşle ilgili değerlendirmede bulunan Memiş şunları söyledi;

"Gümüş yatırımı yapmak isteyenlere ise Kapalıçarşı'dan fiziki olarak ister külçe halinde ister granür olarak gümüş alabilirler. Külçe gümüşlerin işçiliği var kilosun 200 TL gibi bu yüzden tavsiye etmiyorum. Granürde işçilik yok bu yüzden granür tavsiye ediyorum. Saklama koşulları altına kıyasla biraz daha zor olduğu için külçeye yöneliyorlar ama granür daha avantajlı oluyor."

İslam Memiş: 2 hafta içerisinde getirisini size altın tepside sunar

Kısa vadeli al sat yapanları da uyaran Memiş, şöyle devam etti;

"Gümüş altın gibi değildir. Gümüş son 2 haftada nasıl 5,75 TL seviyesine kadar geriledi bugün daha 1 saat içerisinde 5,92 TL seviyesinden 6,38 TL seviyesine yükseldi. Gümüş aylardır sessiz bekleyişini sürdürür ama 2 hafta içerisinde getirisini size altın tepside sunar. Ben altından daha fazla kazandıran bir emtiayım der yatırımcısına."

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