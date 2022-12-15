İslam Memiş'ten bomba açıklama Coşku yeni başladı, çarşı pazar karışacak

1100 lirayı gören gram altın için Rekor cümlesini bundan sonra duymaya devam edeceksiniz' yorumunda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Gümüş kraldır. Coşku daha yeni başladı. Bunlar fragman, devamı gelecek" dedi

Gram altın ve gümüşte yükselişler yaşanıyor. Peki, bu yükselişler ne kadar sürer, yeni rekorlar gelir mi? İslam Memiş, "Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş devam eder mi?" başlıklı videosunda şu değerlendirmeleri yaptı...

"Altın ve gümüş fiyatları yeni rekor tazeledi, bu yükselişler devam edecek mi?" sorusuna yanıt veren Memiş, ilk olarak dolar, euro ve petrol fiyatlarını değerlendirdi.

Memiş, "Dolar endeksindeki düşüşle stabil kalan bir dolar kuru var karşımızda. Euro dolar paritesindeki beklentimiz gerçekleşti, yine yukarı yönlü hamleler bekliyoruz. Petrol fiyatlarında bir yükseliş oldu. Yakında pompaya zam olarak yansıyabilir" dedi.

GRAM ALTINDA YENİ REKORLAR GELECEK Mİ?

İslam Memiş, altın fiyatlarında yeni rekorlar geleceğini belirterek, şunları söyledi:

GRAM ALTINDA YENİ REKORLAR GELECEK Mİ?

İslam Memiş, altın fiyatlarında yeni rekorlar geleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Dün 1820'ye kadar yükselen altının ons fiyatı 1809 dolar seviyelerinde. 1815, devamında 1830 dolar seviyeleri var. Kasım ayı itibarıyla yükselişler başladı. Şimdi direnç seviyelerini takip etmeye devam ediyorum. 1830 dolar kırıldıktan sonra yukarıda 1860 dolar var.

Gram altın TL fiziki tarafta 1092-94 lira aralığında. Dün cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 1100 lirayı test etti. Rekor cümlesini bundan sonra duymaya devam edeceksiniz. Çünkü benim beklediğim rekorlar daha gelmedi.

Benim bir sözüm vardı, gram altın 1200 olmadan altın fiyatları yükseldi demeyeceğim. Daha yukarı yönlü hareketlerini sürdürecek mi, evet beklentim o yönde. Yeni zirveler test edilebilir. Altın almak isteyenler zaman zaman fırsat bulacaktır."

"YENİ BİR ENSTRÜMANA GEÇECEĞİZ"

İslam Memiş'in gümüş ile ilgili sözleri ise daha çarpıcıydı. "Coşku daha yeni başladı" diyen Memiş, bir seviyeyi açıklayarak, o seviyenin ardından "Yeni bir enstrümana geçeceğiz" dedi.

İşte o sözler:

Gümüş onsu 24 dolar üstünü gördü. 24 ve 26 demiştim. 26 dolar seviyesi kırıldıktan sonra artık 30-40 dolar seviyelerinin önü açılmış olacak. 26 dolar kırıldıktan sonra çarşı pazar karışacak.

Gümüş yatırımcısını gözü aydın. 8 ay boyunca gümüşte nereden girdim diyordunuz. Daha önceki yorumlarımda, yılın son çeyreği ilk çeyreğine benzeyebilir dedim. Gümüş yine altından fazla getiri sağladı.

14 lira seviyesinde bir gram gümüş fiyatı var. Gümüş kraldır, gerisi teferruattır. Yeni rekorlar göreceğiz. Bizim seviyemiz, 20 lira seviyesiydi.

Bu seviye gelince farklı bir enstrümana geçiş yapacağız. O yüzden gümüşün gram ve ons fiyatındaki 40 dolar ve 20 lira seviyeleri önemli. Ben sözümü tutuyor ve beklemeye devam ediyorum.

Gümüşü de gördük, altını da gördük, coşku daha yeni başladı. Bunlar fragman, devamı gelecek.