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Gündem İslam Memiş'ten altın ve gümüş yatırımcılarına flaş tavsiyeler
Gündem

İslam Memiş'ten altın ve gümüş yatırımcılarına flaş tavsiyeler

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Mehmet Özmen’in altın ve gümüş piyasasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 20:00:00 - 2020-09-14 20:48:21
İslam Memiş'ten altın ve gümüş yatırımcılarına flaş tavsiyeler

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Haftanın ilk iş gününde ONS altın fiyatlarında yaşanan yükseliş Kapalı Çarşı güncel altın fiyatlarına yansıdı. Çeyrek Altın ve Gram Altın fiyatlarında sert yükseliş yaşanmasının nedenleri canlı yayında konuşuldu.

İslam Memiş canlı yayında flaş önerilerde bulundu

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde piyasalardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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Yorumlar

meleknur

ALTIN YÜKSELİYOR HÜKÜMET BAKIYOR. DÜĞÜN YAPANLARA NE YÖNDE DESTEK OLUYOR PROGRAM NİYE YAPMIYOR? MİLLET SIKINTI YAŞIYOR? GENÇLER ASGARİ ÜCERET 2600 ALIYOR NEREYE YETİŞSİNLER?????
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