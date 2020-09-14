İslam Memiş'ten altın ve gümüş yatırımcılarına flaş tavsiyeler
Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Mehmet Özmen’in altın ve gümüş piyasasına ilişkin sorularını yanıtladı.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Haftanın ilk iş gününde ONS altın fiyatlarında yaşanan yükseliş Kapalı Çarşı güncel altın fiyatlarına yansıdı. Çeyrek Altın ve Gram Altın fiyatlarında sert yükseliş yaşanmasının nedenleri canlı yayında konuşuldu.
İslam Memiş canlı yayında flaş önerilerde bulundu
Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde piyasalardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
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