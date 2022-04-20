İslam Memiş'ten altın için bu rakam ilk kez duyuldu! Gün verip söyledi

Yatırım uzmanı İslam Memiş Youtube kanalında, ekonomideki olası zirveleri anlattı.Borsa İstanbul hakkında değerlendirme yapan Memiş, BİST 100 endeksinin 2 bin 500 puanın altına düşeceğini söyledi. Memiş, "Borsa İstanbul şu an itibariyle 2 bin 500 puanda ve riskli bölgede olduğunu düşünüyorum. Özellikle aşağı yönle düzeltme bekliyorum. Dolardaki toparlanmayı göz önünde bulundurursak" dedi.

Dolar tahmini

Dolar kurunda baskılanma olduğunun altını defalarca çizen Memiş, "Dolar/TL kurunda 14, 66 seviyesinde görülmekte. Gün içinde 14, 62-14,66 seviyesinde dalgalanmakta. Mayıs ayıyla birlikte yukarı yönlü bir trend olabilir. Temmuz ayında, geçen yıl yaşanan zirvenin ardından daha üst seviyede rakamlar beklediğimi söyleyebilirim. Euro/TL kuru 15,82 seviyesinde. Euro/Dolar paritesinin düşük bir seviyede olmasına rağmen yine de alınabilecek en uygun para birimleri arasında." diye konuştu.

Altın 1450 TL'yi görecek

Gram altına ilişkinse Mayıs ayında küresel anlamda sert bir fiyatlanmanın geleceğini belirten Memiş şunları kaydetti:"Gram altın fiyatı 924 lira seviyesinde. Gram altında önceki videolarımda da söylediğim gibi 920-940 lira aralığını takip ediyorum. Aşağı yönlü baskılanmalar alım fırsatı yaratabilir. Her zaman ifade ettiğim gibi, alım sürecini nisan ayında bitirmek lazım. Mayıs ayının ortaları gibi, küresel piyasalarda sert bir fiyatlama yaşanabilir. O yüzden bu resesyon riskine kadar, alım pozisyonu bitirilmeli. Altın fiyatlarının bin lira barajını aşarak, ilk önce bin 100 arından bin 200 ve bin 400 seviyesine kadar yükseliş bekliyorum. Büyük bir ihtimalle temmuz aylarında bin 200 ve devamında bin 450 lira seviyesini görecek"

FED'in kararının etkisi

4 Mayıs 2022 tarihinde Amerika Merkez Bankası'nın (FED) alacağı faiz kararının piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren Memiş, "Altının ons fiyatı 2 bin dolar seviyesine yaklaşmıştı. Şu anda bin 963 dolar seviyesini gözlemliyoruz. Ons altında bir bant aralığı var. 4 Mayıs'a kadar FED bu bant aralığının üstüne çıkmasına izin vermez" diye konuştu.Gümüş hakkında ise yükselmenin olacağını belirten Memiş, "Gümüşle ilgili kararını vermeyenler, fikrini gözden geçirmeli. Mayıs ayı gibi alım fırsatı oluşmayacak. Temmuz ayına kadar yükseliş bekliyorum bu tarih aralığında" dedi.