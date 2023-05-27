İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay sözler: Çok yalvardım yapmayın dedim

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Memiş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Haftasonu ve seçim dönemine denk gelmesine rağmen fiziki gram altının fiyatı şu anda 1.387 lira seviyesinde. Birinci tur seçimlerin arifesinde ise fiziki altın 1.516 liraydı. İkinci tur seçim arifesinde ise fiziki altın 1.387 liraya geriledi. Birinci tur seçimlere bir hafta kala, çok yalvardım ve insanlara altın almamalarını söyledim. İkinci tur seçim arifesinde ise arkadaşıma, 'Son 2 haftadır 1.350 altın yok, 1.350-1.400 bandı bana uygun' dedim. Bu düşüncem hala geçerli. Gerisi kısmet meselesi."