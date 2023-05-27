  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara sandık çağrısı

Anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeyle Milli Muharip Uçak üretecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adnan Menderes'in anıt mezarına ziyaret

Erdoğan, büyük günün eşiğinde Rahmetli Erbakan'ın kabrini ziyaret etti...

Türk turistler, Rusya’nın turistik kenti o bölgeyi tercih ediyor! Rusya'dan Türkiye'ye akın devam ediyor: Kalkınmadaki rolü

Sadece Ankara’ya deniz getirmediği kaldı! Bay Kemal oltayı şimdi de tribünlere attı

Bakan Koca tek tek açıkladı! Mansur'a bir tokat sağa bir tokat sola

Dev şirketler peş peşe 'İflas edecek' diyerek korkutan haberle şaşkına çevirdi! Hazine Bakanı Yellen'den şok sözler

Sinan Oğan ilk kez paylaştı: İşte Kılıçdaroğlu'nun cevap veremediği soru!

Altın için yeni olay tahmin: 21 yıldır böylesi olmamıştı! Bankada altını olanlar, doları olanlar bu habere dikkat
Ekonomi İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay sözler: Çok yalvardım yapmayın dedim
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay sözler: Çok yalvardım yapmayın dedim

Yeniakit Publisher
2023-05-27 22:35:00 -
İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay sözler: Çok yalvardım yapmayın dedim

Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Memiş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Haftasonu ve seçim dönemine denk gelmesine rağmen fiziki gram altının fiyatı şu anda 1.387 lira seviyesinde. Birinci tur seçimlerin arifesinde ise fiziki altın 1.516 liraydı. İkinci tur seçim arifesinde ise fiziki altın 1.387 liraya geriledi. Birinci tur seçimlere bir hafta kala, çok yalvardım ve insanlara altın almamalarını söyledim. İkinci tur seçim arifesinde ise arkadaşıma, 'Son 2 haftadır 1.350 altın yok, 1.350-1.400 bandı bana uygun' dedim. Bu düşüncem hala geçerli. Gerisi kısmet meselesi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kendini parti genel başkanı olarak tanıtıp“Seçilirsem, kredi kartı borçlarınızın faizini sileceğim” mesajı atarak sizi dolandırmaya çalışanlara inanmayın
Gündem

Kendini parti genel başkanı olarak tanıtıp“Seçilirsem, kredi kartı borçlarınızın faizini sileceğim” mesajı atarak sizi dolandırmaya çalışanlara inanmayın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise sosyal medya hesabından "Uyarı! Sizleri telefonla arayarak veya SMS atarak kendilerini cumhur..
EGM'den CHP'li Kaftancıoğlu açıklaması: Yüzüne tükürülmesi gereken...
Gündem

EGM'den CHP'li Kaftancıoğlu açıklaması: Yüzüne tükürülmesi gereken...

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Türkiye'nin dört bir yanında seçim güvenliğini saplayan polis ve jan..
Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: 'Bunların maskesini düşürme vakti geldi'
Siyaset

Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: 'Bunların maskesini düşürme vakti geldi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "Biz farklı tercihte bulunduk diye bize her t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23