İslam Memiş'in son yorumları: Gümüş, altın alım-satımının şifrelerini yazdı! Altının yükseleceği rekor rakamı açıkladı!

İslam Memiş, market raflarından otomotiv piyasasına kadar Merkez Bankası kararını değerlendirdi. Gümüş fiyatları ne olacak? Elinde gümüş olanlar ters köşe olmayın dedi. En son açıklamasında kripto para piyasasında manipülasyonlar sürecek demişti. Dolar endeksinin gerilemesi ve doların düşmesi ile yükselişe geçen gümüş fiyatları yukarı yönlü harektine devam ediyor. 25 Kasım altın fiyatları. Güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. Altın fiyatları hafta başından itibaren düşüş eğiliminde. Peki, altında son durum ne?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Son dakika yorumları: "dolarda tehlike çanları çalıyor" dedi ve Merkez Bankası ile ABD merkez bankası FED'in faiz kararını yorumladı. "FED’in yavaşlama sinyalleri ve TCMB’nin hamlesi dolar için tehlike çanlarını çalıyor. FED üyelerinin iki haftadır faiz artırımlarında yavaşlamaya gideleceğine yönelik güvercin açıklamalar yapması doların değer artışında hız kesmesine neden oldu'' dedi. İslam Memiş'in son dakika açıklamaları şu şekilde:

İslam Memiş tv100'de yeni haftaya ilişkin önemli tahminlerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, göreve geldikten sonra yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Sürpriz projelerini yakında açıklamayabilir.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Darphane Altın Sertifikaları’nı halka arz etti.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda Pazartesi günü işlem görmeye başlayan Darphane Altın Sertifikaları ile “yastık altı” birikimlerin ekonomiye kazandırılması hedeflenmiş.

Borsada ALTIN.S1 koduyla işlem gören Darphane Altın Sertifikaları’nda alım-satım arasındaki farkların düşük olması, düşük komisyonla alınıp satılabilmesi, stopaj verginin alınmayacak olmasını bankacılık uygulaması karşısında avantaj olduğunu düşünüyorum.

Özellikle son iki yıldır bankaların makas aralığını ve komisyonlarını göz önünde bulundurduğumuzda bu sertifika alternatif olarak ön plana çıkıyor.

Altın sertifikaları için 5 ton altın karşılığında 500 milyon adet sertifika satışa sunuldu.

Altına dayalı Darphane Sertifikaları’nı soru-cevap şeklinde şöyle tanıyabiliriz:

Darphane Sertifikası nedir?

0,995 saflıkta 5 ton altın ihraç tavanı kapsamında her biri 0,995 saflıkta 0,01 gram altını temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen ve sahibine KAP’ta yayınlanan İzahname kapsamında fiziki altına dönüşüm imkanı tanıyan sermaye piyasası aracıdır.

Nerede işlem görecek?

Borsa İstanbul Pay Piyasası bünyesindeki emtia pazarında ALTIN.S1 koduyla işlem görecektir.

Pay piyasasında işlem yapmaya yetkili kuruluşlar aracılığıyla alınıp satılabilecek.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş Darphane sertifikalarında piyasa yapıcılık faaliyeti sürdürecektir.

Vadesi var mı?

Vadesiz olarak ihraç edilmiştir.

Kimler alım satım yapabilir?

Pay piyasasında işlem yapmaya yetkili herhangi bir aracı kurumda yatırım hesabı bulunan, “Varantlara/Sertifikalara ilişkin Risk Bildirim Formu’nu” onaylamış ve risk profili orta düzeyde (Risk 3) olan tüm yatırımcılar Darphane Sertifikası alım satımı yapabilir.

Nasıl alım satım yapılabilir?

Tüm yatırımcılar yatırım hesaplarının bulunduğu Pay piyasasında işlem yapmaya yetkili aracı kurumların tüm işlem kanalları (internet, şube, mobil, telefon v.b) üzerinden Borsa İstanbul Pay Piyasası işlem saatleri içinde alım satım yapabilirler.

Günlük fiyat marjı ve fiyat adımları nasıl uygulanacak?

Sertifikalarda fiyat marjı yüzde 5 olarak belirlenmiş olup, her fiyat seviyesi için fiyat adımı bir kuruş olarak uygulanacak.

Örneğin, 10,5-10,06 gibi.

Devre kesici uygulanır mı?

Darphane Sertifikaları için enstrüman bazında devre kesici uygulanmaz.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştığında sertifika sırası da geçici olarak durdurulur.

Elde edilen kazançlardan vergi/stopaj ödenecek mi?

14.09.2022 tarihli ve 31954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen Darphane sertifikalarından elde edilecek kazançlara vergi yoktur.

Yatırımcının istemesi halinde altınlar fiziki olarak da alınabiliyor.

Dönüşüm talep edilen fiziki altının, teslim alınabileceği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Darhane’nin genel merkezinden teslim alınmaması durumunda 10 iş gününü takip eden her bir gün için Darphane tarafından yatırımcılardan 50-500 gram altına 50 TL, 500 gram ve üzerindeki altın için 75 TL saklama ücreti alınır.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, “Banka Altın Değerlendirme Sistemi” kapsamında yaklaşık 6 ton 586 kg ve rafineriler aracılığıyla 6 ton 660 kg olmak üzere toplam 13 ton 513 kg altın toplandığını açıkladı.

Bakalım bundan sonra altın konusunda hangi uygulamalar gelecek hep beraber göreceğiz.

Beni biliyorsunuz.

Fizikî candır.

Gram altın geçtiğimiz haftadan bu yana yükselmeye devam ediyor. 2022 yılına 769 TL’den başlayan altının gram fiyatı bin 60 lira seviyesine kadar yükseldi.

İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı geldi; Daha gerçek yükselişler başlamadı Kaynak: İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı geldi; Daha gerçek yükselişler başlamadı

RİSKLER ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR!

ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi ile Fed’in faiz kararlarında yaşanması beklenen ılımlı para politikası altın ve değerli metal fiyatlarında sert artışları destekledi. Sonraki süreçte FED başkanı Jerome Powell’in "Faizleri indirmeden önce enflasyonun yüzde 2'ye gerilediğinden emin olmalıyız. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğinden emin olduğumuzda faiz artırımı hızını yavaşlatacağız." sözleri piyasaları etkiledi.

Powell’in açıklamalarına rağmen FED’in sıkı para politikalarından kısmı de olsa vazgeçerek aralık ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırması bekleniyor. Diğer yandan küresel resesyon riskleri de varlık fiyatlanmalarında etkili olmaya devam ediyor.

"YÜKSELİŞ YENİ BAŞLADI"

Altın piyasalarını değerlendiren Memiş şu sözleri kullandı: "Önümüzdeki birkaç ay biraz daha zorlu geçebilir o yüzden temkinli olmakta fayda var. Sekiz aydır baskılanan altın gibi gümüş gibi değerili metaller manüpile edildi. Altın zincirlerini kırdı. Yükseliş aslında daha yeni başladı.Tabii ki zaman zaman kar satışları olacaktır. Şu anda altının ons fiyatı 1770 dolar. 1700 direnç seviyesi kırıldıktan sonra yukarıda 1815 seviyesi var. Çok yakın bir zamanda 1800 dolarları artık telaffuz etmeye başlarız."YUKARI YÖNLÜ DEVAM EDECEK"Gram altın TL fiyatı şu anda bin 68 lira seviyesinde ama yukarıda bin 90 lira seviyesi var. Sonra bin 100’lü rakamları artık yavaş yavaş konuşmaya başlarız. Hem fiziki tarafta hem de merkez bankaları tarafında altın talebi halen devam ediyor. Özellikle merkez bankaların biraz daha durgunluk yaşadığı dönemlerde Euro/Dolar paritesi Sterlin/Dolar paritesi altın ve gümüş gibi emtialarda da tekrar yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini görebiliriz." Kaynak: İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı geldi; Daha gerçek yükselişler başlamadı

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 1.052,36 satış: 1.052,62

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.702,00 satış: 1.739,00

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 6.957,00 satış: 7.062,00

Yarım altın fiyatı alış: 3.425,00 satış: 3.482,00

Tam altın fiyatı alış: 7.020,00 satış: 7.127,00

Ons altın fiyatı alış: 1.758 satış: 1.758

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.042,00

Ata altın satış: 7.118,00

Altın ve Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten gümüş fiyatları için yeni bir açıklama geldi. Elinde gümüş olan yatırımcılara seslenen Memiş, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bugün gümüş fiyatları Merkez Bankası faiz kararı sonrasında yukarı yönlü hamlesine devam etti. Gümüş fiyatları şu dakikalarda alış fiyatı 12,76 lira, satış fiyatı ise 13,25 liradan işlem görüyor. Gümüşün ons fiyatı 21,50 seviyesinde değerleniyor.