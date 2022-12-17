İslam Memiş'in gram altında zirve tahmini değişti! Yıl sonunda karşımızda o rakam var

İslam Memiş'in gram altında zirve tahmini değişti

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için 2022 yılı sonu tahmini olan 1450 lira zirvesini güncelledi. Memiş, ev fiyatları, kripto paraların geleceğine dair de değerlendirmelerde bulundu.

Katıldığı bir TV programında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, 'Şimdi ev alınmalı mı?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ev maliyetlerindeki fiyat artışını 2023 yılında da bekliyorum. Satışlarda düşüş var ama bu talep karşısında değil, insanların alım gücüyle alakalı. Konut kampanyası ve düşük faizli geleceğini düşünüyorum. Yine fiyatlarda da yükseliş bekliyorum. Sayın Bakan'a sordum geçen hafta böyle kampanya olacak mı diye, evet olacak dedi. Kişisel beklentim, konut fiyatlarında düşüş olmaz. Kredi kullanacaklarsa kredi tarafında yılın ilk çeyreğinde bir düşüş bekliyorum"

"RİSKLER DAĞITILMALI"

Memiş, gram altınla ilgili ise uzun zamandır dile getirdiği 1450 liralık tahminini güncelledi. Memiş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Mutlaka riskler dağıtılmalı. 2023 ilk çeyreğine kadar en azından. Enerji krizi var. Merkez bankalarının faiz artırma politikaları yılın ilk çeyreğine kadar devam edecek. Doların karşısındaki enstrümanların uzun vade için avantajlı olduğunu düşünüyorum. Euro, sterlin, altın ve gümüş... 6 ay bekleyen için borsa da mümkün. Sepet mutlaka yapılmalı.

KRİPTO PARA TAHMİNİ

Kripto para piyasasında bant aralıkları kırılamadı, bu baskılanma devam ediyor. Yasal düzenleme açıklamaları geliyor, bu 2023 ilk çeyreğinde gelirse ki bekliyorum, satış için fırsat verebilir. Şu anda belirsizlik var, yasal düzenleme yatırımcıları koruyor. Altyapı oluştuktan sonra piyasa yukarı yönlü hareket gösterebilir. Şu an net rakam vermek mümkün değil ama test ettiği seviyeleri görmesi muhtemel bir sonuç olabilir.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enflasyonun 2023 yarısına kadar devam edeceğini düşünüyorum. Mümkünse borçlanmamamız ve nakitte beklememiz gerekiyor. Yılın yarısına kadar zorlu süreç beklemeliyiz. Bol tasarruf iyi olur.

GRAM ALTINDA ZİRVE TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları belirsizliği öteledi, altının onsu 1820'den 1780'e kadar geriledi. 1780 üzerinde pozitif beklentimiz devam ediyor. Gram altın TL'de de bozulma yok. Serbest piyasalarda 1088-87 aralığında. 1125 gibi bir rakam var karşımızda yılsonu gram altında. Baskılanmalar altında yükselişi biraz öteliyor.