İslam Memiş uyardı: Bu defa altın, dolar tahmini yapmadı, kötü haberi verdi! Planları tıkır tıkır işliyor!

Gram altın tahmin ve yorumlarıyla tanınan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kez ABD'de başlayan borç krizine ilişkin dikkat çeken yorumda bulundu. Memiş, "Hazır olun finansal tufan yaklaşıyor!" diyerek korkuttu. Altının alınabilir seviyede olmadığını söyleyen İslam Memiş, yatırımcılara döviz tutma ya da borsaya girme tavsiyesinde bulunmuştu.

Amerika’da mart ayından itibaren başlayan ekonomiye yönelik sıkıntılar tüm hızıyla devam ediyor. Bir çok uzmana göre, ABD’de temerrüde düşme senaryoları hala güçlü bir senaryo. Ülke için resesyon uyarıları gelmeye devam ederken ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’dan flaş çarpıcı açıklamalar geldi.

ABD BÜYÜK BİR KRİZİN EŞİĞİNDE

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ülkesindeki bankacılık sistemindeki son gelişmeleri ve ülkede devam eden borç limiti açmazına ilişkin konuştu. Yellen sorunları önlemenin yolu için en iyi seçeneği sunduğunu söyledi ve kongreyi borç limitinin yükseltilmesi veya askıya alınmasını önerdi. Eğer bu yapılırsa yeni federal harcamalara izin verilmeyecek. Hükümet mevcut taahhütlerini yerine getirecek.

Moody's Analytics'in bu ayın başındaki tahminine göre hükümetin uzun süreli temerrüde düşmesinin gerçekleşmesi durumunda ABD ekonomisi gerileme sürecine girebilir. ABD ekonomisindeki krizler küresel çapta etkiye sahip olabilir. Bu konuda gram altın başta olmak üzere altın, dolar ve kripto para tahmin ve yorumlarıyla tanınan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken çarpıcı bir yorum geldi. TV100'deki köşe yazısında İslam Memiş, "Hazır olun finansal tufan yaklaşıyor!" diyerek korkutan bir uyarı yaptı.

İslam Memiş'in uyarıları şu şekilde:

"Türkiye seçime ve seçim sonuçlarına odaklanırken, ABD’den beklediğim ve bir aydır uyarılarını yaptığım finansal tufan giderek yaklaşıyor. Evet, resesyon ve küresel işsizlik sorunu için hazır olun, az kaldı!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir aydır ABD’de beklediğim ikinci banka iflasları, resesyon ve küresel piyasalarda hissedilecek tufanı yerinde incelemek, görüş almak ve geleceğe dair öngörü oluşturmak için iki hafta önce New York’taydım. Gözlemlerim ve görüşmelerim sonucunda bu tufanın çok yaklaştığını anladım.

YELLEN'İN KONUŞMASI İBRETLİKTİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın bu hafta yaptı açıklamalar beklentimi doğruladı. Yellen, sorunları kapalı kapılar ardından değil, televizyonlardan kamuoyuna duyurmaya başladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın konuşması ibretlikti. ABD’nin nakdi yok ve bunu dünyaya alenen ilan ediyorlar. ABD Kongesi’nde sorun çözülür, sorun değil ama sorunun buraya gelmiş olması büyük sorun. 2023’ün sonuna kadar resesyon kaçınılmaz. 2023’ün sonuna kadar Fed’in faiz indirimine başlaması büyük ihtimal.

2023’ün sonuna kadar küresel işsizlik sorunu daha da artar. Bu tufan tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri zor duruma sokar. Zor durumda olanları ise daha da zor duruma sokar.

PLANLAR TIKIR TIKIR İŞLİYOR

Peki amaç ne? Küresel ekonomide “Büyük Sıfırlama” (Great Reset). Küreselcilerin planları tıkır tıkır işliyor.

Kriz sonrası dünyayı şekillendirmek (2009)

Büyük dönüşüm (2012)

Büyük sıfırlama (2020)

BÜYÜK TUFANA HAZIR MISIN?

İnsanlara olan ihtiyaç her geçen gün azalacak. Dünya işsizler ordusuyla karşı karşıya kalacak. Bugün kısır siyasi tartışmalarla vakit geçiren ile tedbir alanların kaderi aynı olmayacak! İki seçenek var ya zenginsin ya da fakir. Bu süreci makaraya alanları sistem makara yapacak. Bu tufan, büyük sıfırlamanın ilk adımı. Hazır mısın?"