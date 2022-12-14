İslam Memiş ‘umulmadık şeyler oluyor’ dedi! Altından daha fazla kazandıran yatırım aracını açıkladı

Merkez bankalarının para politikalarında yaşanan belirsizlik dolar ve altında durağan ve temkinli bir seyrin hakim olmasına neden oldu. Amerikan Merkez Bankası Fed’in faiz kararı küresel piyasalarda rüzgarın hangi yönden eseceğine karar verecek. İslam Memiş kritik veri öncesi altın fiyatları ve piyasalar hakkında görüşlerini açıkladı. “Hiç ummadığımız süreçler yaşıyoruz” diyen Memiş, “2022 yılında gümüş altından daha fazla kazandırdı” yorumunu yaptı.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Tgrt Haber'de konuştu.

2023 biraz daha jeopolitik risklere dayanıyor. Özellikle dünyadaki haritalar yeniden şekilleniyor. Kafkaslar Ortadoğu ve İran tarafından gelecek haber akışları ve yeniden siyasetin dizayn edilmesi gibi bir süreç ön planda kalıyor. Hiç ummadığımız süreçler yaşıyoruz. Mesela Almanya’da bir darbe girişiminden bahsediliyor. Bunu düşünseniz kimsenin aklına gelmez. Bence 2023 yılı biraz daha iklim değişikliğine odaklı kuraklığa odaklı olacak.

Gram altının kazandırdığı para 310 lira

Altın ve gümüş bu yıl yatırımcısına kazandırdı. Gram altın TL fiyatı şu an da 1081 lira seviyesinde. 775 lira seviyesinden başlayan gram altın yatırımcısına gramında 310 lira kazandırdı. Çok ciddi bir getiri sağladı. Bu kadar baskılanmaya rağmen gram her yıl olduğu gibi bu yılda yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Gümüş altından daha fazla kazandırdı

Gümüşün gram fiyatı yıla 992 seviyesinden başladı. Şu anda 14 lira seviyesinden satabiliyorlar ve gümüşün gram fiyatı da altından fazla getirisi oldu. Yüzde 40 civarından altın kazandırırken yüzde 41 civarından gümüş kazandırdı.