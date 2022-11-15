İslam Memiş son altın tahminini duyurdu: Aman uzak durun

Mart ayından bu yana düşüş trendi gözlenen altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Finans analisti İslam Memiş, "Sakın bunu yapmayın" diyerek altının ilerleyen dönemlerde geleceği seviyelere ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. İşte son durum…

Mart ayından bu yana düşüş trendi gözlenen altın fiyatlarında ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarının ardından tansiyon yükseldi. Dolar kuru ve alternatif getirilerdeki yükselişle satış baskısı oluşan gram altın tüm zamanların zirvesini gördü.

Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? Altın almak için doğru zaman mı? İşte altında yükselişin ardından Finans analisti İslam Memiş’in konuyla ilgili açıklamaları:

Gram altın TL fiyatında 1060 ardından 1090 seviyeleri var. Devamında 1200 sonrasında 1400 seviyeleri var. Altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edeceğini ön görüyorum. Yatırımcı elindeki altını bozdurmamalı. Altın almayı ihmal etmiş yatırımcısı her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor.

(Al-sat uyarısı) Altın alımını ihmal etmemek gerekiyor. Yatırımcı için en güvenli liman altın. Gram bazında her yıl kazandırmaya devam ediyor. Kısa vadeli al-sattan uzak durmak gerekiyor. Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek.